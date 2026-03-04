EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Montenegro diz que "não houve nenhuma informação adicional a Portugal" antes do ataque ao Irão

pulse-iconDireto

Montenegro diz que "não houve nenhuma informação adicional a Portugal" antes do ataque ao Irão

Aterra pelas 19h30, no aeroporto de Lisboa, o primeiro avião vindo do Dubai. A PSP reforçou o policiamento de áreas junto das embaixadas e dos aeroportos portugueses. Cerca de 400 portugueses já pediram o repatriamento de várias zonas do Golfo Pérsico.

Graça Andrade Ramos, Inês Moreira Santos, Joana Raposo Santos, Ana Sofia Rodrigues, Carlos Santos Neves - RTP /

Tiago Petinga - Lusa

Mais atualizações Voltar ao topo
Momento-Chave
RTP /

Irão ameaça atacar embaixadas israelitas "em todo o mundo" caso Israel ataque embaixada no Líbano

VER MAIS
PUB
Momento-Chave
RTP /

China vai enviar enviado para mediar negociações

VER MAIS
A China vai enviar um enviado para mediar as tensões no Médio Oriente, anunciou o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros.

Pequim "enviará um enviado especial para assuntos do Médio Oriente aos países da região para facilitar a mediação", disse Wang Yi durante uma conversa telefónica com o homólogo saudita, o príncipe Faisal bin Farhan, segundo comunicado oficial de Pequim.

A China é próxima do Irão e apoia Teerão na defesa da soberania, ao mesmo tempo em que insta Israel e os Estados Unidos a cessarem operações militares.

Pequim "sempre foi uma força para a paz e está disposta a continuar a desempenhar um papel construtivo".

"A China insta veementemente todas as partes a retornarem ao diálogo e às negociações o mais breve possível e a evitarem uma escalada ainda maior das tensões", acrescentou.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Doha afirma que Irão não tinha como alvo apenas interesses norte-americanos no Catar

VER MAIS
PUB
Momento-Chave
RTP /

Líbano. Mais de 83.000 deslocados, 72 mortos e combates a sul

VER MAIS
Desde segunda-feira, os ataques de Israel fizeram 72 mortos e levaram à fuga de mais de 83 mil residentes do sul do país, anunciam autoridades libanesas.

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 437 pessoas ficaram também feridas nestes ataques, que foram uma retaliação pelos atentados do Hezbollah, um grupo pró-Irão, em território israelita.

A ministra dos Assuntos Sociais, por sua vez, informou que foram registadas 83.847 pessoas nos centros de acolhimento oficiais.

A milícia xiita libanesa do Hezbollah diz que está em combate direto com tropas israelitas no sul do Líbano.


PUB
Momento-Chave
RTP /

EUA dizem que lançamentos de mísseis e ataques com drones iranianos diminuíram drasticamente

VER MAIS
Os lançamentos de mísseis balísticos iranianos diminuíram drasticamente, "em 86 por cento em comparação com o primeiro dia de combates", afirmou o Chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, Dan Caine.

"Os lançamentos de mísseis balísticos táticos iranianos diminuíram 86 por cento em comparação com o primeiro dia de combates, com uma redução de 23 por cento nas últimas 24 horas", explicou o General Dan Caine numa conferência de imprensa.

Quanto aos ataques com drones, "diminuíram 73 por cento em comparação com os primeiros dias". Teerão lançou "mais de 500 mísseis balísticos e mais de 2.000 drones em toda a região" desde o início da ofensiva israelo-americana no sábado.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Berlim adverte EUA e Israel que conflitos não se resolvem "apenas pela via militar"

VER MAIS
O ministro da Defesa alemão alertou os Estados Unidos e Israel que os conflitos não podem ser resolvidos "apenas pela força militar".

"É uma ilusão pensar que os conflitos na região podem ser resolvidos apenas pela força militar e por ações unilaterais", disse o social-democrata Boris Pistorius aos parlamentares alemães, prometendo que Berlim "continuará a enfatizar isso aos seus amigos americanos e israelitas".

Pistorius salientou que é "muito mais fácil começar uma guerra do que terminá-la". Segundo o mesmo, "é necessária uma estratégia de saída sólida". E "por enquanto", disse, "não vê nenhuma".

Durante um encontro na terça-feira na Casa Branca com o presidente Donald Trump, o ministro dos Negócios Estrangeiros Friedrich Merz afirmou estar "em sintonia (com o presidente norte-americano) quanto ao derrube deste terrível regime em Teerão".
PUB
Momento-Chave
RTP /

Kaja Kallas. Governo do Irão está a dar argumentos "à sua própria ruína"

VER MAIS
A ministra dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Kaja Kallas, considera que o governo dos clérigos xiitas do Irão está a argumentar solidamente para a sua própria ruína ao atacar indiscriminadamente os seus vizinhos.

"A estratégia do Irão é semear o caos e incendiar a região", disse Kallas. 

A Turquia afirmou na quarta-feira que as defesas aéreas da NATO destruíram um míssil balístico iraniano que se dirigia para o espaço aéreo turco.

Questionado sobre o incidente, o ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radosław Sikorski, afirmou: "O Irão está a alargar a guerra aos países que não o atacaram... há um ditado popular que diz que é pior do que um crime, é um erro."

Kallas afirmou que a guerra no Médio Oriente está a desviar a atenção da Ucrânia, mas que é importante não deixar que o conflito ucraniano seja relegado para segundo plano. 

A mesma acrescentou que o conflito no Irão custou à Rússia um aliado, mas alertou que a Rússia poderia beneficiar de um aumento dos preços do petróleo resultante da crise.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Israel insta residentes a abandonar sul do Líbano

VER MAIS
Israel alerta os residentes para que abandonem imediatamente uma faixa do sul do Líbano, ordenando-lhes que se deslocassem para norte do rio Litani, no terceiro dia de hostilidades em grande escala com o grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão.

Desde que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irão, a milícia xiita libanesa, Hezbollah, lançou drones e rockets contra Israel na segunda-feira, provocando uma retaliação israelita que matou dezenas de pessoas.

Quase 60 mil pessoas fugiram dos combates, segundo as Nações Unidas, somando-se às dezenas de milhares que já tinham sido deslocadas pela guerra de 2024 entre o Hezbollah e Israel.

Um porta-voz militar israelita publicou na quarta-feira um mapa da zona no sul do Líbano que, segundo ele, os residentes deveriam evacuar, uma área que corresponde a cerca de 8% do território libanês.
PUB
Momento-Chave
RTP /

"Tentamos evitar a guerra". Presidente do Irão envia mensagem a países vizinhos

VER MAIS
Masoud Pezeskian, presidente da República Islâmica do Irão, garantiu na rede X que "tentamos evitar a guerra".

"Suas Majestades, Chefes de Estado de países amigos e vizinhos, procurámos, através da diplomacia, evitar a guerra, mas a agressão militar americano-sionista não nos deixou outra alternativa senão defendermo-nos", escreveu.

"Respeitamos a vossa soberania e acreditamos que a segurança e a estabilidade da região devem ser alcançadas através dos esforços colectivos das vossas nações", acrescentou, ao justificar os recentes ataques às bases militares dos EUA no Médio Oriente e a estruturas civis, como aeroportos e portos.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Forças norte-americanas atacaram ou afundaram mais de 20 navios iranianos

VER MAIS
As forças norte-americanas atacaram ou afundaram mais de 20 navios iranianos desde o início do conflito com Teerão na semana passada, de acordo com o Comando Central dos EUA.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Líbano: 27 detidos por posse de armas após proibição do Hezbollah

VER MAIS
O exército libanês anunciou na quarta-feira a detenção de 27 pessoas "por posse ilegal de armas e munições", após a decisão das autoridades de proibir as atividades militares do Hezbollah, um grupo pró-Irão.

Em comunicado, o exército especificou que deteve "26 libaneses e um palestiniano em várias zonas" nos últimos dois dias por "posse ilegal de armas e munições".

Na segunda-feira, as autoridades decidiram pela "proibição imediata de todas as atividades militares e de segurança do Hezbollah", depois de o grupo ter arrastado o Líbano para o conflito regional ao lançar ataques contra Israel em solidariedade com o Irão.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Maersk suspende todas as reservas de e para o Golfo Pérsico "até novo aviso"

VER MAIS
A Maersk, empresa dinamarquesa de transporte marítimo e segunda maior do mundo, anunciou esta quarta-feira a suspensão de todas as reservas de e para o Golfo Pérsico "até novas ordens" devido à guerra no Médio Oriente.

"Temporariamente, não estamos a aceitar reservas de frete de importação ou exportação de e para os Emirados Árabes Unidos, Omã (todos os portos, exceto Salalah), Iraque, Kuwait, Qatar, Bahrein e Arábia Saudita (apenas Dammam e Jubail) até novo aviso", afirmou a empresa em comunicado.

Estão a ser feitas exceções para alimentos essenciais e bens de primeira necessidade, e a medida não se aplica à Jordânia e ao Líbano, esclareceu o grupo, que detém atualmente dois navios no Golfo Pérsico.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Montenegro diz que prioridade são operações de repatriamento

VER MAIS
O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que a primeira prioridade do Governo é o repatriamento em curso dos portugueses que se encontram no Médio Oriente. 

"A primeira prioridade, aquela que é o motivo da nossa intervenção mais imediata, é a proteção e a segurança dos portugueses que residem ou se encontram naquela região", declarou Luís Montenegro em resposta a José Luís Carneiro durante o debate quinzenal. 

De acordo com o líder do executivo, perante o conflito, o Governo aumentou os esforços de contacto e de recolha de informação.

"Temos já em curso operações de repatriamento que estão, neste momento, a decorrer e que, naturalmente, têm contornos que não podem ser totalmente publicitados, precisamente por razão da segurança", disse.

Também de acordo com o primeiro-ministro, o Governo convocou uma reunião extraordinária do Gabinete Coordenador de Segurança para reforçar as medidas de segurança interna.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Montenegro. Uso das Lajes obedeceu a 3 critérios e "salvaguardou o "interesse nacional"

VER MAIS
A autorização do uso da Base das Lajes ocorreu dentro de três "grandes critérios", explicou o primeiro-ministro.

"Serem operações de natureza defensiva ou de retaliação", "necessárias ew proporcionais ao ataque visavam contrapor", e "visarem exclusivamente alvos militares", referiu.

Condições "em linha com o direito internacional e isso mesmo foi transmitido aos EUA, exatamente nestes termos", acrescentou Montenegro.

O primeiro-ministro frisou que também aqui foi defendido o "interesse nacional". 

"Atuamos no respeito pelos nossos princípios de orienteção de política externa, por respeito aos princípios de preservação, proteção e salvaguarda do inetresse nacional", porque este "também pressupõe a nossa relação com os nossos aliados" e em esforços que vão "consubstanciar a nossa própria segurança", diz.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Catar insta o Irão a "cessar imediatamente" ataques

VER MAIS
O Catar instou o Irão a "suspender imediatamente" os ataques contra os países do Golfo, observando que Teerão não está a visar exclusivamente "interesses americanos", como alega.

Mísseis e drones iranianos "atingiram civis e áreas residenciais no Catar", enfatizou o primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, durante uma conversa telefónica com o homólogo iraniano, Abbas Araghchi.

Durante a chamada, ele também acusou Teerão de tentar "prejudicar os vizinhos e arrastá-los para uma guerra que não lhes pertence", segundo um comunicado.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Forças israelitas entraram em várias aldeias na fronteira sul do Líbano

VER MAIS
Forças israelitas entraram em diversas cidades e vilas fronteiriços sob jurisdição das forças de paz da ONU no sul do Líbano.

"As forças israelitas estão presentes hoje em diversas vilas e cidades", incluindo Houla, Kfar Kila, Kfar Chouba, Yaroun e Khiam, a seis quilómetros da fronteira, disse uma fonte da ONU à AFP.
PUB
Lusa /

Agências de viagens estimam entre 500 e mil pessoas com dificuldades em regressar

Os viajantes retidos devido ao conflito no Irão serão mais de mil, segundo a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), com a Associação Nacional de Agências de Viagens (ANAV) a apontar para cerca de 500.

VER MAIS

Em resposta a perguntas da Lusa, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, indicou que ainda está a ser recolhida informação "que é ela própria muito dinâmica", mas pode afirmar que haverá "mais de mil pessoas com dificuldades em regressar, quer por estarem na zona do conflito, quer por terem itinerários de regresso que incluem espaço aéreo condicionado".

Por sua vez, Miguel Quintas, presidente da ANAV, disse que, de acordo com contactos diários com os clientes, estimam "que existam algumas centenas de pessoas nas zonas afetadas (entre 400 a 500 pessoas)", sendo que "muitos destes portugueses `não-clientes` das agências de viagens" têm pedido apoio para informações de reservas e voos.

"O repatriamento será realizado assim que os voos possam chegar e sair das zonas afetadas pela guerra, sempre dentro da máxima segurança, sendo que temos conhecimento de alguns voos esporádicos já foram realizados desde Abu Dhabi e Dubai", indicou.

O presidente da APAVT referiu que "as agências de viagens estão, naturalmente, a acompanhar todos os seus clientes, com o objetivo de controlarem as condições da estada, bem como de programarem os regressos, de acordo com o espaço aéreo aberto em cada momento", encontrando-se em contacto com a Secretaria de Estado das Comunidades e integrando um Gabinete de Crise na Confederação Europeia das Agências de Viagens.

Já o presidente da ANAV alertou para o aumento de custos com viagens, tendo em conta o contexto. "Se a instabilidade se prolongar no tempo é muito provável que os preços aumentem para os destinos fora da zona de conflito", devido à aviação, com os custos dos desvios de rotas e devido ao pacote turístico, por causa da "necessidade de se realizarem novas contratações de alojamento. A procura crescente para novos destinos, "os custos operacionais de contratação e seguros, podem também levar ao aumento dos respetivos preços".

O presidente da APAVT, por sua vez, apontou pressão sobre os preços "sobretudo por capacidade reduzida e necessidade de reacomodar passageiros em alternativas", o que tende "a traduzir-se em condições comerciais mais voláteis e, em alguns casos, aumento de preços nas opções remanescentes".  

Pedro Costa Ferreira apontou ainda cancelamentos, indicando desde logo que "há partidas para os próximos dias, que estão prejudicadas por falta de condições nos destinos e/ou por dificuldades de cumprir a viagem, pelo condicionamento atual do espaço aéreo".

Miguel Quintas, por sua vez, destacou que "as agências estão a registar um aumento relevante de pedidos nas últimas 48 horas, sobretudo adiamentos e remarcações (mais do que cancelamentos efetivos)".

Segundo o presidente da ANAV, "a causa principal é a incerteza operacional", com aeroportos e rotas condicionados, assim como "alterações de percurso e risco de ligações perdidas".

Ainda de acordo com Miguel Quintas, "os destinos mais afetados são os do corredor de risco e, sobretudo, os `hubs` que multiplicam itinerários: Dubai, Doha, Abu Dhabi, e também Telavive, Beirute e Riade (estes via escalas)".

O presidente da ANAV destacou que se pode esperar um "efeito psicológico" em "alguns pedidos para o Mediterrâneo Oriental, com procura de alternativas mais a oeste".

Quanto às perspetivas para os próximos meses, o presidente da APAVT apontou que "dependem da evolução do conflito e das restrições de espaço aéreo e operações", apontando para já, um "cenário de elevada incerteza e provável volatilidade nas próximas semanas, com impacto direto nas rotas que dependem do corredor do Médio Oriente".

O presidente da ANAV, ainda que reconhecendo que se "desconhece a dimensão e o tempo que durará o conflito", alertou que se "os eventos se prolongarem no tempo, é possível que surjam destinos de substituição".

Para Miguel Quintas, a maior probabilidade passa por troca por voos de longa distância para destinos "neutros em segurança", como Caraíbas, Sudeste Asiático, Oceano Índico, "para públicos que querem reduzir exposição a corredores aéreos sensíveis e desejam luxo". Outra opção será troca de "região por região", ou seja, "quem ia para Golfo/Levante poderá optar por Turquia, Grécia e eventualmente Chipre e parte do Egito.

Menos provável será uma troca por "sol e praia seguro", para Espanha, Canárias, Portugal, Marrocos, Tunísia.

PUB
Momento-Chave
RTP /

Turquia convoca enviado iraniano para protestar contra míssil balístico

VER MAIS
A Turquia convocou o embaixador iraniano em Ancara ao Ministério dos Negócios Estrangeiros esta quarta-feira para transmitir o seu desagrado e preocupação, após ter sido disparado um míssil balístico do Irão para seu espaço aéreo.

O Governo turco advertiu entranto o Irão que responderá a atitudes hostis, depois de as defesas aéreas da NATO no país terem intercetado um míssil balístico iraniano cujos destroços caíram na Turquia. 

A Turquia "não hesitará em defender o território e espaço aéreo" do país e "responderá a atitudes hostis no quadro do direito internacional", assegurou o chefe de Informação da Presidência, Burhanettin Duran.

O porta-voz disse que a Turquia está "em contacto com os aliados da NATO", organização a que pertence, segundo uma declaração divulgada nas redes sociais citada pela agência de notícias espanhola EFE.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Montenegro. Presidente, Presidente eleito e partidos foram "consultados"

VER MAIS
"Depois do ataque, fomos efetivamente instados a autorizar, nos termos do acordo técnico que temos com os EUA, a utilização da Base das Lajes", refere Montenegro.

Esse "pedido formal para a utilização da Base das Lajes ocorreu na tarde de dia 28", mas, frisou Montenegro, "nós antecipa-mo-lo".

"A nossa consulta ao presidente da República, ao presidente da República eleito e aos partidos políticos com maior representatividade", ocorreu "na tarde anterior", acrescenta, lembrando que o executivo "não é alheio" às notícias.

"Depois do pedido ter sido formalizado, nós informamos todos estes inetrvenientes da decisão que tínhamos tomado que já tínhamos antecipado", referiu ainda o primeiro-ministro, sem revelar o que foi debatido nas relações bilaterias com cada um deles.

PUB
Momento-Chave
RTP /

Montenegro. "Não houve nenhuma informação adicional a Portugal" antes do ataque

VER MAIS
Sobre a utilização da Base das Lajes e dentro das "explicações que devemos à assembleia e ao povo português", o primeiro-ministro revelou que "antes do ataque inicial dos EUA ao Irão não houve nenhuma informação adicional a Portugal".

Houve o acompanhamento que "fazemos de todos os voos na base das Lajes", referiu, ao abrigo de um regime de 2017 adotado por um Governo socialista, lembrou.

Esse regime "prevê uma autorização anual de permanente, atribuída a 50 países nos quais os EUA se integram", e que obriga à comunicação do destino e das cargas das aeronaves.

Portugal "tem 24h para se opor" aos voos, sendo que isso "só acontecerá se algo nessa informação for suscetível de ferir algiuma das disposições da lei ou dos princípios a que estamos obrigados", acrescentou.

"Não houve nenhuma informação capaz de dar o enquadramento para objetarmos às notificações que recebemos em particular dos Estados Unidos da América, nosso aliado da NATO".

"Depois do ataque, fomos efetivamente instados a autorizar, nos termos do acordo técnico que temos com os EUA, a utilização da Base das Lajes".



PUB
Momento-Chave
RTP /

Montenegro diz não haver dúvidas que Portugal tem "relação muito mais próxima" com EUA do que com Irão

VER MAIS
O primeiro-ministro disse no debate quinzenal não haver dúvidas que Portugal é mais próximo dos Estados Unidos do que do Irão.

Luís Montenegro referiu-se ao Irão como um país que “viola de forma reiterada o direito internacional e que tem em curso um programa nuclear”, enquanto os EUA são um parceiro e membro da NATO.

“Que não haja dúvidas que Portugal tem objetivamente uma relação muito mais próxima com o nosso aliado, os Estados Unidos da América”, vincou.

Montenegro respondia à questão de José Luís Carneiro, que começou a intervenção dizendo "de forma clara e inequívoca" que o PS condena a intervenção militar dos Estados Unidos e de Israel no Irão, mas também repudia o regime "teocrático" iraniano.

Na resposta, o primeiro-ministro assegurou que “o Governo português obviamente fez a sua análise e a sua interação em toda esta tripla dimensão: União Europeia, NATO, parceiros na zona do Golfo”.

A prioridade de Portugal “é a proteção e segurança dos portugueses que residem ou se encontram naquela região”, frisou Luís Montenegro.

“Portugal tem uma tradição muito saudável” de, em matérias de política externa, “ter um largo consenso” e um “respeito pelo direito internacional, pela carta das Nações Unidas, pelo papel de Portugal no mundo”, acrescentou.

“Tendo havido uma ação militar dos EUA, Portugal não acompanhou, não subscreveu e não esteve envolvido nessa ação militar. O que não quer dizer que não esteja a acompanhar desde a primeira hora”, disse ainda.

O Estado português “defende a via diplomática e negocial para garantir a paz internacional”.
PUB
Momento-Chave
Lusa /

Montenegro admite avançar com desconto extraordinário e temporário do ISP

O primeiro-ministro admitiu hoje que o Governo poderá avançar com um desconto extraordinário e temporário do ISP para compensar uma subida dos combustíveis caso se verifique um aumento de 10 cêntimos face ao valor desta semana.

VER MAIS

Esta posição foi transmitida por Luís Montenegro no debate quinzenal, no parlamento, em resposta a uma intervenção do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, sobre as consequências económicas da intervenção norte-americana e israelita no Irão.

"Dentro da orientação que foi dada a vários membros do Governo para não desvalorizarem os efeitos que o conflito [com o Irão] possa ter na nossa dinâmica económica, estamos em condições de dizer que um desses efeitos pode vir a ser o aumento do preço dos combustíveis", começou por apontar o líder do executivo.

Nesse sentido, segundo Luís Montenegro, caso se verifique uma subida de preço da gasolina e do gasóleo superiores a 10 cêntimos face ao valor desta semana, nesse cenário, "o Governo vai introduzir um desconto extraordinário e temporário do ISP para compensar o adicional da receita do IVA".

"Por esta forma, devolve-se todo esse adicional às portuguesas e aos portugueses e às empresas", acrescentou o primeiro-ministro.

 

PUB
Momento-Chave
RTP /

Nova Zelândia envia dois C-130J Hercules para o Médio Oriente para evacuações

VER MAIS
O Governo da Nova Zelândia anunciou na quarta-feira que vai enviar duas aeronaves C-130J Hercules da Força de Defesa para o Médio Oriente, caso sejam necessárias para a evacuação dos neozelandeses da região. 

Os neozelandeses estão entre as dezenas de milhares de viajantes no Médio Oriente que ficaram retidos após a escalada do conflito entre os EUA, Israel e Irão, que interrompeu voos em todo o mundo e obrigou ao encerramento de importantes aeroportos, incluindo o Dubai, o maior centro internacional do mundo.

O governo informou que existem atualmente cerca de 3.000 neozelandeses registados como residentes no Médio Oriente.

“Os acontecimentos no Médio Oriente são dinâmicos, perigosos e complexos – e o nosso principal foco é auxiliar os neozelandeses da região, na medida do possível, neste ambiente de segurança extremamente desafiante”, afirmou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Winston Peters, em comunicado.

Acrescentou que o envio de dois aviões, juntamente com a equipa consular, visa garantir que “estão prontos, quando as condições o permitirem, para auxiliar em quaisquer operações de evacuação de civis”.
PUB
Lusa /

Cruzeiros no Médio Oriente suspensos

A Associação Internacional de Linhas de Cruzeiro (CLIA) anunciou hoje a suspensão de todos os itinerários para o Médio Oriente, após os ataques dos EUA e de Israel ao Irão.

VER MAIS

A CLIA reúne empresas que operam mais de 310 navios.

Em declarações à agência estatal grega AMNA, a diretora da associação, Maria Deligianni, disse que, pelo menos, seis navios de cruzeiros continuam ancorados nos portos do Dubai, Abu Dhabi e Doha, com milhares de passageiros impossibilitados de regressar a casa, após a suspensão das ligações aéreas.

A companhia de navegação grega Celestyal comuicou hoje o cancelamento de dois itinerários de cruzeiro - um com partida de Doha, no Qatar, entre os dias 07 e 14 de março e outro com partida do Dubai, Emirados Árabes Unidos, entre 09 e 16 de março.

O principal sindicato marítimo da Grécia - o PNO -, convocou uma greve de 24 horas para esta quarta-feira, exigindo que o Governo grego declare como "zona de guerra" a que abrange o Golfo do Pérsico, o Mar Vermelho e o Mar Arábico, proibindo assim a navegação de navios na região.

PUB
Lusa /

Intervenção militar dos EUA é "um perigo real" para Cuba

 

VER MAIS

O embaixador de Cuba em Lisboa afirmou hoje que uma intervenção militar norte-americana, semelhante às que ocorreram na Venezuela e no Irão, constitui um "perigo real" para a ilha, face à "política agressiva" de Washington.

"Tudo é possível, realmente. Além disso, a sua política [dos Estados Unidos] é agressiva" e isso demonstra que "há um perigo real contra Cuba", disse José Ramón Saborido Loidi, em entrevista à agência Lusa.

O embaixador cubano adiantou que alguns setores da política norte-americana, "inclusive de extrema-direita", estão a pressionar para uma "ação mais rápida" sobre a ilha caribenha.

"Mas estamos tranquilos, preparados, o povo está preparado, há muitos anos que nos preparamos para isso, para a defesa, e o custo será evidentemente muito alto, e vamos realmente tentar evitar isso", defendeu.

Na passada sexta-feira, um dia antes do início dos ataques israelitas e norte-americanos contra o Irão, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que estava a ponderar uma "tomada de controlo pacífica" de Cuba.

"O Governo dos Estados Unidos, ou o Presidente Trump podem dizer qualquer coisa. Seria necessário traduzir um pouco o que isso significa", reagiu o diplomata cubano em relação às declarações do líder norte-americano.

"Muitos de nós sabemos realmente que nada disso é bom", continuou, defendendo que, no entanto, "a resposta do país e do povo é realmente aquilo pelo qual sempre lutou durante tantos e tantos anos: a sua soberania e a sua independência".

O embaixador referiu que o Governo cubano está sempre disponível para conversar com os Estados Unidos, em negociações que sejam em "igualdade de condições e respeito".

"Não se pode ir a uma conversa entre países partindo de posições de força, temos que sentarmo-nos à mesa de negociação em igualdade de condições e com o respeito que cada um merece", prosseguiu o representante diplomático de Havana, adiantando que, nessas condições, Cuba "sempre esteve disposta a sentar-se para negociar, para possibilidades reais".

"Porque temos muitas possibilidades", para "cooperar para o desenvolvimento da melhoria da assistência social, para ajudar, porque Cuba sempre foi solidária com o mundo", acrescentou.

Em janeiro, após a captura pelos Estados Unidos do líder venezuelano Nicolás Maduro, aliado de Havana, Cuba perdeu o acesso ao petróleo venezuelano e Trump ordenou a imposição de tarifas aos países que fornecem petróleo à ilha, agravando a pior crise económica e social que o país vive desde 1959.

O Gabinete de Direitos Humanos da ONU assinalou que o bloqueio dos Estados Unidos viola a Carta das Nações Unidas e o Direito Internacional, além de provocar o desmantelamento do sistema alimentar, sanitário e de abastecimento de água na ilha.

 Esta foi uma entrevista à Lusa, cujas restantes declarações sobre o impacto do embargo petrolífero norte-americano e as implicações no setor do Turismo serão publicadas na quinta-feira.

PUB
Momento-Chave
RTP /

China escolhe enviado especial para o Médio Oriente

VER MAIS
A China escolheu um enviado especial para se deslocar até ao Médio Oriente para apoiar na mediação do conflito, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, aos seus homólogos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos.

Segundo o gabinete do ministro, este agradeceu numa chamada telefónica a contenção da Arábia Saudita e a insistência em resolver as diferenças através de meios pacíficos.

Noutra chamada telefónica com o MNE dos Emirados Árabes Unidos, Wang disse que a "linha vermelha" de proteger civis em conflitos não deve ser ultrapassada e que os alvos não militares, incluindo infraestruturas energéticas, não devem ser atacados.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Pelo menos 87 mortos após EUA terem afundado navio iraniano ao largo do Sri Lanka

VER MAIS
Um submarino norte-americano afundou um navio de guerra iraniano ao largo da costa sul do Sri Lanka, confirmou o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Sri Lanka avançou que pelo menos 87 pessoas morreram no ataque ao navio IRIS Dena, que estava a regressar ao Irão vindo de um porto no leste da Índia.

"Um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano que pensava estar seguro em águas internacionais", disse Hegseth no Pentágono. "Em vez disso, foi afundado por um torpedo. Uma morte silenciosa".

O navio iraniano tinha participado num exercício naval realizado na Baía de Bengala de 18 a 25 de fevereiro.
PUB
RTP /

Suíça planeia voo de Omã para ajudar cidadãos retidos

VER MAIS
A Swiss International Airlines anunciou que vai operar um voo Airbus A340 desde Omã na quinta-feira para ajudar viajantes retidos a regressarem à Suíça.
PUB
RTP /

Macron reitera solidariedade com Sánchez

VER MAIS
O presidente francês, Emmanuel Macron, conversou com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, para reiterar a solidariedade europeia em resposta às ameaças económicas que afetam a Espanha.

A conversa aconteceu depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter decidido cortar as relações comerciais com Madrid devido à recusa deste país em permitir que aeronaves americanas utilizem bases navais e aéreas do sul de Espanha para a ofensiva contra Teerão.
PUB
RTP /

Primeiro voo de repariamento dirige-se para Lisboa

Chega esta quarta-feira a Lisboa o primeiro voo a sair do Dubai desde o início da guerra. Mas muitos outros continuam cancelados.

VER MAIS
As embaixadas de Portugal em Abu Dhabi e em Riade estão a informar os cidadãos nacionais de possíveis voos de repatriamento.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Segurança reforçada em sete embaixadas portuguesas

A segurança foi reforçada em sete embaixadas em Portugal devido à situação no Médio Oriente.

VER MAIS
A polícia aumentou também a capacidade de resposta a qualquer tipo de incidente.

No grau de ameaça, Portugal está em nível significativo: 3 de 5.
PUB
RTP /

Grande Entrevista. Durão Barroso avalia posição de Sánchez como "erro grave"

Durão Barroso diz que a posição de Espanha foi "um erro grave" que afastou Madrid de Washington e irritou o mundo árabe.

VER MAIS
Já em relação a Portugal, o antigo presidente da Comissão Europeia considera que a utilização da Base das Lajes mostra que o país continua a ser visto como um aliado credível.

Durão Barroso é o convidado da Grande Entrevista, que pode ser vista na íntegra esta quarta-feira à noite.
PUB
Momento-Chave
Lusa /

Peritos da UE asseguram que abastecimento de gás está estável e não há impacto

Peritos do Grupo de Coordenação do Gás da União Europeia (UE) asseguraram hoje que o abastecimento de gás ao espaço comunitário "está estável" e "não há impacto" na segurança de tal fornecimento, apesar das tensões no Médio oriente.

VER MAIS

"A reunião do Grupo de Coordenação do Gás da UE com os países da UE e a Agência Internacional de Energia acaba de terminar. Confirmou-se que o abastecimento de gás está estável", escreveu a Direção-Geral da Energia da Comissão Europeia numa publicação na rede social X.

De acordo com tal mensagem, "atualmente não há impacto na segurança do abastecimento de gás da UE".

Ainda assim, "a Comissão continua a acompanhar a situação", é ainda referido.

PUB
Lusa /

PS defende que deve ser o primeiro-ministro a esclarecer utilização da Base das Lajes

O presidente do PS/Açores defendeu hoje que é o primeiro-ministro "quem deve falar ao povo português" sobre a Base das Lajes, nos Açores, e que os esclarecimentos do Governo devem ser dados no parlamento e não em entrevistas.

VER MAIS

"Quem representa o Governo é o primeiro-ministro. Quem deve falar ao povo português é o primeiro-ministro. E mesmo quando falam outros membros do Governo, devem fazê-lo em declarações dirigidas ao povo português e não em entrevistas laterais", defendeu Francisco César em declarações aos jornalistas após uma reunião, na sede nacional do PS, em Lisboa, com personalidades políticas e académicas sobre a atual situação geopolítica internacional e a posição portuguesa.

Para o dirigente do PS, as entrevistas a órgãos de comunicação social, por "meritórias que sejam", "não estão dirigidas diretamente ao povo português"

Francisco César frisou que não é pedido ao Governo que divulgue informações confidenciais e que "são normais serem mantidas sob reserva", mas sim que explique aos portugueses, na Assembleia da República, a posição do país, bem como as garantias que foram pedidas aos Estados Unidos da América em relação à utilização base militar nos Açores.

O deputado açoriano disse que este encontro teve como objetivos, entre outros, "avaliar o trabalho e a posição do Estado português" e a utilização da Base das Lajes, em particular preparar as questões que serão feitas ao Governo sobre a "condução deste processo desde o início".

"Ou seja, a relação que foi tida com o Governo americano, os esclarecimentos que foram pedidos pela parte do Governo português aos Estados Unidos da América daquilo que tem a ver com a utilização da base americana, e também daquilo que tem a ver com a defesa do interesse nacional em todo este processo", detalhou.

Questionado sobre o facto de o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, ter dito que Portugal concedeu aos Estados Unidos uma "autorização condicional" para utilização da Base das Lajes, Francisco César afirmou querer "perceber concretamente que explicações foram pedidas e que explicações foram dadas" e adiantou que essas perguntas serão feitas pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, no debate quinzenal desta tarde, no parlamento.

O socialista argumentou que "é da responsabilidade do Estado assegurar que as garantias que lhe são dadas são efetivamente cumpridas" e que "é da responsabilidade do maior partido português da oposição garantir" garantir que o Governo responde sobre estas matérias.

Francisco César defendeu também que no debate desta tarde o Governo deve fazer a sua avaliação deste ataque militar ao Irão à luz do direito internacional

Sobre a recusa de Espanha de permitir a utilização por parte dos EUA das bases militares no país para as operações relacionadas com os ataques ao Irão, Francisco César defendeu a afirmação da solidariedade com os países da União Europeia, nomeadamente com Espanha.

O líder do PS nos Açores também foi questionado sobre como é que a sua região se sente sobre os acontecimentos da última semana e respondeu que "quando há pouca informação" e o "Governo português não se dirige ao povo português as pessoas têm dúvidas e têm, naturalmente, preocupações".

Neste encontro, esteve também em análise, explicou o socialista, a situação dos cidadãos portugueses e a "necessidade que o Estado português tem de garantir a proteção de todos" os que se encontram em zona de conflito.

PUB
Momento-Chave
RTP /

EUA mataram iraniano que alegadamente preparou plano de assassinato de Trump

VER MAIS
As Forças Armadas dos EUA mataram um iraniano que terá liderado uma unidade alegadamente responsável por um plano de assassinato do presidente norte-americano, Donald Trump.

"O líder da unidade que tentou assassinar o presidente Trump foi capturado e morto. O Irão tentou matar o presidente Trump, mas foi o presidente Trump quem riu por último", disse o secretário de Defesa, Pete Hegseth, numa conferência de imprensa.

Hegseth não revelou o nome do iraniano, mas disse que a operação ocorreu na terça-feira.

Em 2024, o Departamento de Justiça dos EUA acusou um iraniano de estar envolvido num alegado plano ordenado pelo Corpo de Guardas da Revolução Islâmica para assassinar Trump, então presidente eleito dos EUA.
PUB
RTP /

EUA rejeitam que incidente na Turquia motive Artigo 5.º da NATO

VER MAIS
O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou esta quarta-feira que não faz sentido que a destruição de um míssil balístico lançado pelo Irão em direção ao espaço aéreo turco leve à ativação da cláusula de defesa coletiva prevista no Artigo 5.º da NATO.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Israel avança com plano de repatriamento "em dois movimentos"

O Governo israelita quer agilizar as entradas de israelitas que estão fora do país e querem regressar e as saídas de estrangeiros que querem abandonar o Estado hebraico.

VER MAIS
Os enviados especiais da RTP a Israel, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias, resumiram, a partir de Telavive, os acontecimentos das últimas horas.
PUB
RTP /

Israel promete eliminar o próximo líder do Irão

Estará para breve o anúncio do sucessor de Ali Khamenei.

VER MAIS
Várias fontes próximas do processo apontam como escolha provável o filho do líder supremo, Mojtaba Khamenei.

O Irão continua a responder aos ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel. Foi atingido o consulado norte-americano no Dubai.
PUB
Momento-Chave
Dubai
RTP /

Presidente da APRE! entre portugueses retidos em cruzeiro

VER MAIS
No Dubai estão cerca de 50 portugueses retidos a bordo de cruzeiro que está ancorado neste país. Maria do Rosário Gama, uma das portuguesas retida e presidente da APRE!, esteve à conversa com a jornalista Alexandra Sofia Costa, da Antena 1.
O cruzeiro iria percorrer o Catar, Abu Dhabi e o Barhein. A portuguesa afirma que ouviu na terça-feira as sirenes a anunciar eventuais ataques, mas há relatos de pessoas que ouviram explosões.
PUB
RTP /

Multiplicam-se os bombardeamentos sobre o Irão

Ataques aéreos israelitas e norte-americanos atingiram, nas últimas horas, dezenas de locais no Irão.

Foto: Majid Asgaripour - WANA via Reuters

VER MAIS
Os alvos atingidos são instalações militares, centros de comando e complexos - ao que tudo indica ligados ao programa nuclear.

Cinco dias depois do início do conflito, são já centenas as vítimas mortais desta operação.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Voo do Dubai com destino a Portugal aterra às 19h30 em Lisboa

VER MAIS
A RTP apurou que o primeiro voo do Dubai com destino a Portugal aterra às 19h30 desta quarta-feira no aeroporto de Lisboa. Todos os restantes voos do Dubai para Portugal foram cancelados.
PUB
Momento-Chave
Lusa /

Mais de mil mortos iranianos nos ataques desde sábado

Pelo menos 1.045 pessoas morreram desde sábado no Irão na sequência dos ataques conjuntos de Israel e Estados Unidos, afirmou a agência estatal Fundação dos Mártires e dos Assuntos dos Veteranos iraniana.

VER MAIS

"Até agora, 1.045 personas morreram como mártires e foram sepultadas, nos ataques militares dos Estados Unidos e do regime usurpador de Israel contra a nossa pátria islâmica", lê-se em comunicado.

PUB
Momento-Chave
RTP /

António Costa transmitiu a Sánchez "total solidariedade da UE com Espanha"

VER MAIS
O presidente do Conselho Europeu, António Costa, transmitiu ao primeiro-ministro espanhol a total solidariedade da União Europeia com Espanha, que decidiu proibir os Estados Unidos de usarem as suas bases aéreas e navais no contexto da guerra no Irão.

“Acabei de falar ao telefone com o presidente Pedro Sánchez para expressar a total solidariedade da UE com Espanha”, escreveu Costa na rede social X.

“A UE irá sempre garantir que os interesses dos seus Estados-membros sejam plenamente protegidos”, vincou, reafirmando o “firme compromisso com os princípios do direito internacional e com a ordem internacional”.


PUB
Momento-Chave
RTP /

Enviados da RTP abrigados em bunker em Israel após alertas de mísseis

Perante um momento de ameaça, os enviados especiais da RTP a Israel, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias, tiveram de se abrigar num bunker.

VER MAIS
A população recebeu alertas de que estariam a aproximar-se mísseis vindos do Irão e rockets provenientes do sul do Líbano.

A equipa da RTP está neste momento no piso -2 de um hotel, numa sala com porta blindada e paredes de betão.

Neste momento, para além dos dois repórteres portugueses estão também duas funcionárias do hotel e quatro hóspedes.

Esses hóspedes - um casal francês e outro russo - aguardam para sair de Israel.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Israel estará a planear atacar Irão durante "pelo menos" mais uma ou duas semanas

VER MAIS
O Exército israelita planeia continuar os seus ataques contra o Irão durante "pelo menos" mais uma ou duas semanas, de acordo com vários órgãos de comunicação de Israel.

"Dentro do Exército, estão previstas pelo menos mais duas semanas de bombardeamentos no Irão", refere o site de notícias Ynet, o mais lido em Israel.

De acordo com o Times of Israel, as forças militares "planeiam pelo menos mais uma ou duas semanas de operações no Irão, durante as quais vão visar milhares de outros alvos do regime iraniano".
PUB
Momento-Chave
Espaço aéreo da Turquia
RTP /

NATO interceta míssil iraniano

VER MAIS
As defesas aéreas da Aliança Atlântica na Turquia intercetaram um míssil balístico iraniano sobre o Mediterrâneo Oriental, tendo destroços da munição antiaérea caído no sul do país sem causar vítimas, segundo Ancara.

De acordo com um comunicado do Ministério da Defesa da Turquia, o míssil foi disparado do Irão e atravessou o Iraque e a Síria antes de se dirigir para o espaço aéreo turco, tendo sido neutralizado por sistemas de defesa aérea e antimíssil da NATO estacionados na região.Um fragmento do projétil caiu no município de Dortyol, na província mediterrânica de Hatay.

"A NATO solidariza-se firmemente com todos os seus aliados, incluindo a Turquia, enquanto o Irão continua os seus ataques indiscriminados em toda a região", afirmou a porta-voz da organização, Allison Hart.

Este foi o primeiro incidente registado em território turco, país-membro da NATO, desde o início dos ataques aéreos lançados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão no sábado.

Ancara não informou qual seria o alvo do míssil iraniano, mas a trajetória do projétil é compatível com um disparo a partir do oeste do Irão em direção à Base Aérea de Incirlik, perto de Adana, no sul da Turquia. Incirlik é um dos principais pontos de apoio das forças da NATO no país, acolhendo também unidades militares norte-americanas.
PUB
RTP /

A400 espanhol aterrou na base das Lajes

VER MAIS
A RTP está junto à base das Lajes, nos Açores, a acompanhar os movimentos das aeronaves no local.

O jornalista Luís Almeida apurou que estão quatro reabastecedores dos Estados Unidos no ar, em missão, há mais de quatro horas.

Há pouco aterrou na base açoriana um A400 espanhol, um avião militar.

PUB
Momento-Chave
RTP /

Líderes da UE vão pedir a Bruxelas para estabilizar o mercado de carbono

VER MAIS
Um documento de rascunho consultado pela agência Reuters indica que os líderes da União Europeia irão pedir à Comissão Europeia que reduza a volatilidade do mercado de carbono da UE, como parte de uma revisão do mercado prevista para o final deste ano.

Os líderes deverão também pedir a Bruxelas que aborde o impacto do preço do carbono da UE nos custos da eletricidade.
PUB
RTP /

"Não seremos vassalos de ninguém", diz ministra espanhola

VER MAIS
A ministra das Finanças de Espanha, María Jesús Montero, vincou hoje que o país não será vassalo de ninguém. As declarações chegam depois de Donald Trump ter cortado as relações comerciais com Madrid devido à sua posição contra os ataques de Washington ao Irão.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Danos perto da central nuclear iraniana de Isfahan

VER MAIS
A Agência Internacional de Energia Atómica avançou há momentos que existem danos em dois edifícios próximos da central nuclear de Isfahan, no Irão, mas assegurou que não existem danos nas instalações que possuem material nuclear, pelo que não existe risco de libertação radiológica neste momento.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Homenagem a Khamenei adiada

VER MAIS
A televisão estatal do Irão anunciou que a homenagem nacional ao líder supremo morto nos ataques dos Estados Unidos e Israel, Ali Khamenei, prevista para a noite desta quarta-feira em Teerão, foi adiada.

"A cerimónia de despedida do imã mártir foi adiada (...) em antecipação de uma afluência sem precedentes", referiu a televisão estatal, acrescentando que a nova data será "comunicada posteriormente".
PUB
RTP /

França anuncia reunião do G7 sobre o Médio Oriente

VER MAIS
A França, que atualmente preside o G7, anunciou a realização de uma reunião dos ministros das Finanças desse grupo "provavelmente no início da próxima semana" para "avaliar as respostas necessárias" à guerra no Médio Oriente.

"Falei com todos, nomeadamente com Scott Bessent, que é o secretário de Estado do Tesouro americano. E concordámos em organizar uma reunião que será, sem dúvida, no início da próxima semana", com os ministros das Finanças e os governadores dos bancos centrais, declarou hoje o ministro francês da Economia e das Finanças, Roland Lescure, na rádio Franceinfo.

"Queremos deixar passar uma semana, ver como evolui o conflito, ver como evoluem os mercados", acrescentou, precisando que está "em contacto próximo" com os seus homólogos das Finanças há três dias "de forma bilateral".
PUB
Momento-Chave
RTP /

Israel reivindica abate de avião e estima que Teerão mantém capacidades

VER MAIS
O Exército israelita anunciou hoje ter abatido um caça iraniano Yak-130 sobre Teerão, acrescentando que o Irão ainda possui "capacidades significativas" para lançar mísseis contra Israel.

O porta-voz do Exército israelita, brigadeiro-general Effie Defrin, disse a uma televisão de Israel que foram destruídos nos últimos dias várias dezenas de lançadores de mísseis iranianos mas, acrescentou, o regime de Teerão ainda possui "capacidades significativas".

Por outro lado, o mesmo porta-voz alertou que a defesa de Israel "não é impenetrável".

Os militares israelitas anunciaram ainda que atacaram uma instalação de mísseis balísticos em Isfahan, no centro do Irão.

c/ Lusa
PUB
Momento-Chave
RTP /

Itália pondera reativar centrais a carvão se crise no Golfo piorar

VER MAIS
O ministro da Energia de Itália afirmou que o país pode reativar algumas centrais a carvão se o conflito no Médio Oriente originar uma crise energética.

Segundo Gilberto Pichetto Fratin, Itália tem "centrais a carvão que eu não gostaria de reativar, mas elas estão lá em reserva para proteger o país".

A Itália tem uma carteira diversificada de fornecedores de gás que inclui a Noruega, a Argélia e o Azerbaijão, entre outros.

"No que diz respeito à segurança (energética), o nosso país está (...) bastante seguro em termos quantitativos", afirmou Gilberto Pichetto Fratin.

"Temos os níveis de armazenamento mais elevados da Europa, temos fontes diversificadas e, por isso, podemos dizer que não existe uma situação extremamente grave no que diz respeito às quantidades de recursos, e estou a referir-me principalmente ao gás", acrescentou.
PUB
RTP /

Rocket disparado contra combatentes curdos iranianos no Iraque causou uma morte

VER MAIS
Um combatente curdo iraniano foi morto esta quarta-feira num ataque com rockets contra o Partido da Liberdade do Curdistão (PAK), no exílio no norte do Iraque, disse à AFP uma fonte do partido.

"O rocket atingiu uma posição do PAK" na região autónoma do Curdistão, no norte do país, que abriga campos e bases geridos por vários grupos rebeldes curdos iranianos.
PUB
Momento-Chave
RTP /

UE não vê efeito imediato do conflito na segurança do abastecimento de gás

VER MAIS
A União Europeia transmitiu hoje aos seus Estados-membros que não vê qualquer efeito imediato do conflito no Irão na segurança do abastecimento de gás natural.

As autoridades europeias não têm, de momento, qualquer medida de resposta preparada a nível europeu nesse sentido.
PUB
Momento-Chave
RTP /

RTP em Telavive. Israelitas preocupados com situação no sul do Líbano

VER MAIS
Os israelitas estão preocupados com a situação no sul do Líbano, onde decorre uma incursão terrestre. Os enviados especiais da RTP a Israel, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias, estão a acompanhar todos os desenvolvimentos.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Embaixada de Portugal em Abu Dhabi pede a portugueses que entrem "de imediato" em contacto com o Gabinete de Emergência Consular

VER MAIS
A embaixada de Portugal em Abu Dhabi pediu hoje aos cidadãos portugueses que pretendam ser repatriados e ainda não tenham sido contactados pelo Gabinete de Emergência Consular que entrem em contacto “de imediato” com o mesmo.

Para esse efeito deverão usar os contactos +351 217 929 714 | +351 961 706 472 ou gec@mne.pt, “devendo aguardar por indicações concretas após o contacto”.

“Informa-se, igualmente, que existem perspetivas de retoma de alguns voos para a Europa já durante esta semana, tanto operados pela Emirates (a partir do Dubai) como pela Etihad (a partir de Abu Dhabi)”, acrescenta a embaixada.

“Recorda-se, por fim, que todos os cidadãos que desejem ser repatriados deverão assinar o Compromisso de Pagamento ao Estado. Nem a Embaixada de Portugal em Abu Dhabi nem o Gabinete de Emergência Consular estão, nesta fase, a proceder à cobrança de nenhum valor”, refere.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Síria fecha fronteira com o Líbano

VER MAIS
A autoridade portuária terrestre e marítima da Síria fechou a fronteira com o Líbano para as saídas. A decisão chega depois de Damasco ter recebido um aviso de Israel de que as forças israelitas poderiam atacar o posto fronteiriço.

As chegadas permanecem abertas enquanto os sírios estiverem a fugir do Líbano, de acordo com as autoridades sírias.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Exército israelita acredita que Irão ainda tem capacidade para lançar mísseis contra Israel

VER MAIS
O Exército israelita afirmou esta quarta-feira que o Irão ainda dispõe de "muita capacidade" para lançar mísseis contra Israel.

"Destruímos dezenas de lançadores de mísseis que representavam ameaças significativas para a frente israelita (...). Vamos continuar a atacar os lançadores de mísseis e reduzir os disparos, mas o regime ainda tem muitas capacidades e lembro que a nossa defesa não é hermética", disse o porta-voz do Exército, Effie Defrin.

As forças militares de Israel disseram também ter atacado uma instalação de mísseis balísticos em Isfahan, no centro do Irão.

"Ataques em grande escala" realizados durante a noite visaram, em particular, "uma instalação utilizada pelo Exército para o armazenamento, produção e lançamento de mísseis balísticos, incluindo mísseis Ghadr, em Isfahan", indicou Telavive em comunicado.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Rússia acusa EUA de usarem ameaça imaginária como pretexto para derrubar Irão

VER MAIS
A Rússia acusou esta quarta-feira os Estados Unidos de usarem uma ameaça imaginária como pretexto para derrubar a ordem no Irão.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, disse ainda que os EUA usaram as negociações com o Irão como um disfarce enquanto planeavam uma mudança de regime no país.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Assembleia de Peritos do Irão perto de escolher o próximo líder supremo

VER MAIS
A Assembleia de Peritos do Irão, à qual cabe a tarefa de escolher o novo líder supremo, disse esta manhã estar perto de chegar a uma decisão.

"O líder supremo será identificado assim que possível, estamos perto de uma conclusão, mas a situação no país é de guerra", disse o ayatollah Ahmad Khatami à televisão estatal do Irão.

O ministro da Defesa de Israel ameaçou hoje quem quer que o Irão escolha para ser o próximo líder supremo do país, dizendo que será "alvo de eliminação".
PUB
Momento-Chave
RTP /

Uma centena de pessoas desaparecidas após ataque submarino a navio iraniano

VER MAIS
Pelo menos 101 pessoas estão desaparecidas e 78 ficaram feridas após um ataque submarino a um navio iraniano na costa do Sri Lanka, de acordo com fontes da Marinha e do Ministério da Defesa do Sri Lanka ouvidas pela agência Reuters.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Chipre deteta objeto suspeito perto do Líbano

VER MAIS
Um objeto suspeito foi detetado pelo Chipre perto do espaço aéreo libanês, com uma fonte do Governo a adiantar que dois caças F-16 gregos foram enviados para intercetá-lo.

O incidente ocorreu após um ataque de um drone não identificado de fabricação iraniana a uma base britânica em Akrotiri, Chipre, na segunda-feira. Outros dois drones foram intercetados pelo Chipre nesse dia.

As autoridades cipriotas disseram acreditar que os drones foram lançados pelo Hezbollah, apoiado pelo Irão, no Líbano.
PUB
Momento-Chave
Lusa /

Bolsas europeias mistas e a moderar quedas de terça-feira

As principais bolsas europeias abriram hoje com tendência mista e moderam assim as quedas de terça-feira, quando caíram em média 3,50%, enquanto o conflito no Irão continua a espalhar-se.

VER MAIS

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,30% para 606,25 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Madrid recuavam 0,10%, 0,06% e 0,63%, enquanto as de Frankfurt e Milão se valorizavam 0,32% e 0,21%.

A bolsa de Lisboa subia, com o principal índice, o PSI, a avançar 0,13% para 8.890,69 pontos.

Na Ásia, o principal índice da bolsa de Tóquio, o Nikkei, desceu hoje 3,61%, encadeando a terceira sessão consecutiva em baixa devido à escalada do conflito no Médio Oriente e o impacto nos preços da energia.

O índice de referência da bolsa de Xangai caiu 0,98%, o da de Shenzhen perdeu 0,75% e o Hang Seng, de Hong Kong, cedia 2,02% pouco antes do final da sessão.

A China rejeitou hoje que o comércio seja empregado como arma ou como ferramenta de pressão política, depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter ameaçado na terça-feira cortar as relações comerciais com Espanha pela sua postura perante a guerra do Irão.

Wall Street terminou na terça-feira com quedas próximas a 1% nos principais indicadores, depois de uma sessão marcada pela volatilidade.

Os futuros dos indicadores de Wall Street apontam para leves quedas, de 0,35% para o Nasdaq e 0,17% para o Dow Jones.

Na agenda macroeconómica do dia, destaca-se a publicação dos índices de gestores de compra do setor de serviços e os PMI do setor de serviços na zona euro, nas principais economias, o Reino Unido e os EUA.

Os metais preciosos apreciam-se moderadamente, com a onça de ouro a avançar 0,90% e a da prata 1,90%.

O preço da onça de ouro, historicamente considerado um ativo de refúgio em tempos de incerteza, estava hoje a avançar, com a onça a ser negociada a 5.163,41 dólares, depois de ter terminado num novo máximo de sempre, de 5.417,21 dólares, em 28 de janeiro.

A onça da prata também estava a valorizar-se para 84,8543 dólares, depois de ter subido até ao máximo de sempre de 116,6974 dólares em 28 de janeiro.

No mercado de matérias-primas, o Brent, o petróleo bruto de referência na Europa, para entrega em maio, avança 2,68% para 83,51 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WIT), de referência nos EUA, sobe 2,51% para 76,46 dólares.

No mercado de dívida, os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha avançavam para 2,765%, contra 2,751% na terça-feira.

A bitcoin sobe 2%, mas mantém-se abaixo de 70.000 dólares, em 69.406,7 dólares.

O euro descia para 1,1600 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1613 dólares na terça-feira e 1,1980 dólares em 27 de janeiro, um novo máximo desde junho de 2021.

PUB
Momento-Chave
RTP /

Filho de Ali Khamenei estará vivo e poderá ser o próximo líder supremo

VER MAIS
Duas fontes garantiram à agência Reuters que Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, sobreviveu aos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.

Mojtaba Khamenei tem vindo a ser apontado como possível sucessor, depois de o seu pai ter sido morto nos recentes ataques.
PUB
Momento-Chave
RTP /

França condena guerra mas reforça meios militares no Mediterrâneo

O presidente francês, Emmanuel Macron, condenou a intervenção militar dos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

Foto: Teresa Suarez - EPA

VER MAIS
Macron explicou ao país a gravidade desta guerra no Médio Oriente e afirma que o Irão é o principal responsável pelo que se está a passar na região. Contudo, os Estados unidos e Israel lançaram um ataque fora do âmbito do Direito Internacional, o que a França não aprova.As autoridades francesas já ordenaram o repatriamento dos seus cidadãos no países afetados, mas primeiro os mais vulneráveis.

Quanto à defesa, o presidente francês fala num reforço de meios militares, sendo que as forças militares já abateram alguns drones, em apoio aos aliados franceses.
Rosário Salgueiro - Antena 1

Chipre é um desses aliados e Macron afirma que já fez deslocar para o Mediterrâneo vários meios, incluindo o porta-aviões francês Charles de Gaulle.


PUB
Lusa /

Quatro dos seis soldados norte-americanos mortos já foram identificados

Quatro dos seis soldados norte-americanos mortos desde o início da guerra no Médio Oriente foram identificados, anunciou hoje o Departamento de Defesa, especificando que morreram no primeiro dia da ofensiva conjunta EUA-Israel.

VER MAIS

"O capitão Cody Khork, de 35 anos, o sargento Noah Tietjens, de 42 anos, a sargento Nicole Amor, de 39 anos, e o sargento Declan Coady, de 20 anos, morreram no dia 01 de março de 2026, em Port Shuaiba, no Kuwait, durante um ataque com um drone", refere o Departamento em comunicado.

Segundo a nota, todos eram reservistas destacados para o Kuwait e estavam afetos ao 103.º Comando de Apoio, com sede em Des Moines, no estado norte-americano do Iowa.

A comunicação social norte-americana publicou hoje fotografias dos quatro soldados, as primeiras baixas norte-americanas da operação militar iniciada no sábado pelos ataques conjuntos EUA-Israel contra o Irão.

PUB
Momento-Chave
Lusa /

EUA ordenam retirada de funcionários não essenciais do Paquistão

Os Estados Unidos deram ordens aos funcionários governamentais não essenciais para que abandonem os consulados em Lahore e Karachi, duas das maiores cidades do Paquistão, dada a escalada de hostilidades entre Washington e Teerão, informaram hoje fontes oficiais.

VER MAIS

"O Departamento de Estado ordenou que funcionários não essenciais do governo dos Estados Unidos e as suas famílias deixem os consulados americanos em Lahore e Karachi, deixem o Paquistão devido a riscos de segurança", afirmou a missão americana no país, em comunicado.

A ordem surge na sequência do aumento das tensões regionais após o início dos confrontos entre os Estados Unidos e o Irão, no sábado, que, segundo Washington, geraram uma ameaça constante de ataques com drones e mísseis iranianos, bem como interrupções nos voos comerciais.

A escalada de hostilidades provocou protestos no Paquistão contra os ataques dos Estados Unidos e de Israel no Irão, que no fim de semana fizeram pelo menos 24 mortos e mais de 100 feridos.

Entre os mortos, estavam 10 na cidade portuária de Karachi, onde seguranças do consulado americano abriram fogo contra manifestantes que haviam ultrapassado o perímetro do prédio.

Outras 14 pessoas morreram em distúrbios no norte do país, em Gilgit e Skardu, onde uma multidão incendiou um escritório das Nações Unidas.

"Há risco de violência terrorista, incluindo ataques terroristas e outras atividades no Paquistão", lê-se no alerta.

As autoridades alertam, ainda, que historicamente os grupos militares têm como alvo centros de transporte, mercados, hotéis, locais de culto e prédios governamentais.

O Departamento de Estado acrescentou que não houve alteração no status da embaixada americana em Islamabade.

O alerta reiterou os avisos sobre viagem para diversas regiões do país, incluindo as áreas de conflito do Baluchistão e de Khyber Pakhtunkhwa, onde grupos armados têm realizado ataques frequentes contra civis, forças de segurança e estrangeiros.

A missão dos Estados Unidos recomendou aos seus cidadãos no Paquistão que acompanhem os media locais, evitem protestos e áreas com aglomeração, mantenham os documentos de viagem atualizados e elaborem planos de contingência para o caso de uma saída de emergência.

PUB
Momento-Chave
Lusa /

Uma forte explosão foi sentida a nordeste de Teerão

Uma forte explosão foi sentida hoje a nordeste de Teerão testemunhou um jornalista da Agência France Presse (AFP), no quinto dia de ataques aéreos israelitas e norte-americanos contra o Irão.

VER MAIS

O Exército israelita afirmou, entretanto, que está a realizar ataques "em grande escala" contra Teerão, sem adiantar pormenores sobre a operação em curso.

A televisão estatal iraniana confirmou uma forte explosão, mas não forneceu mais detalhes.

Um jornalista da AFP em Teerão observou uma coluna de fumo a subir do nordeste da cidade e ouviu o som de aeronaves militares cerca das 11:15 (07:45 em Lisboa).

PUB
Lusa /

Israel alertou população sobre ataques aéreos contra prédios no sul de Beirute

O Exército israelita alertou hoje os moradores de três edifícios do sul de Beirute que vão ser alvos da aviação de combate, alegando que os prédios pertencem à milícia xiita Hezbollah.

VER MAIS

O porta-voz militar de Israel, Avichay Adraee, disse que os residentes devem afastar-se dos prédios "pelo menos 300 metros". 

A declaração divulgada nas redes sociais foi acompanhada de um mapa que assinala a vermelho os edifícios e a zona, no sul da capital do Líbano, que vai ser alvo da Força Aérea israelita. 

Os alertas referiram-se sobretudo aos moradores do bairro de Laylaki.

O outro aviso anterior dizia respeito a dois edifícios, também a sul de Beirute.

Novos ataques israelitas atingiram o Líbano durante a madrugada de hoje, segundo a Agência Nacional de Notícias Libanesa (NNA), que reportou quatro mortes na cidade de Baalbek, no leste do país.

O Hezbollah (Partido de Deus), apoiado pelo Irão, realizou uma série de ataques na segunda-feira, quando o grupo xiita atacou posições israelitas em retaliação pela morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

O líder supremo iraniano morreu na sequência do ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

Israel respondeu com ataques aéreos contra Beirute e outras zonas do Líbano, que causaram um grande número de deslocados, mais de meia centena de mortos e aproximadamente 150 feridos.

PUB
Momento-Chave
Lusa /

Preço do gás natural regista subida de 10%

O preço do gás natural continuou hoje a subir, embora a um ritmo mais lento do que nos dias anteriores, registando um aumento de 10% para 61,30 euros por megawatt-hora (MWh), segundo dados da Bloomberg.

VER MAIS

Na terça-feira, o gás já tinha fechado com uma subida significativa de quase 22%, atingindo os 54,29 euros.

Na segunda-feira, os preços do gás dispararam logo 40,81%.

Esta subida foi consequência do aumento das tensões no Médio Oriente e da suspensão da produção de gás natural liquefeito (GNL) pela Qatar Energy, empresa estatal do Qatar, devido a preocupações de segurança após um ataque a duas das suas instalações.

Também hoje, o preço do petróleo Brent subia ligeiramente mais de 2% na abertura, acumulando uma subida de mais de 12% nos últimos três dias de negociação, na sequência do conflito no Médio Oriente.

De acordo com os dados da Bloomberg analisados pela agência de notícias espanhola EFE, às 07:15 de hoje (06:15 hora de Lisboa), o petróleo Brent estava a subir 2,21%, atingindo os 83,20 dólares por barril.

PUB
Lusa /

Bolsas chinesas continuam a cair perante incerteza no mercado de energia

As bolsas chinesas registavam hoje quedas, acompanhando a tendência negativa nos mercados asiáticos perante a incerteza sobre o fornecimento de energia após o agravamento do conflito no Médio Oriente.

VER MAIS

Por volta das 13:00 locais (05:00 em Lisboa), o índice de referência da bolsa de Xangai caía 1,29%, enquanto o mercado de Shenzhen recuava 0,75%.

O índice CSI 300, que reúne as 300 maiores empresas cotadas nas bolsas de Xangai e Shenzhen, registava uma descida de 1,31%.

Também na China continental, o índice da bolsa de Pequim perdia 0,56% à mesma hora, embora este mercado tenha menor peso, dado ter sido criado apenas em 2021 e estar sobretudo orientado para pequenas e médias empresas.

A queda mais acentuada registava-se na bolsa de Hong Kong, cujo índice de referência Hang Seng recuava 2,76%, com apenas seis das 88 empresas que o compõem a escaparem às perdas.

Do outro lado do Estreito de Taiwan, o índice Taiex, da bolsa de Taipé, caía 4,02% poucos minutos antes do fecho da sessão.

Os mercados asiáticos reagiam assim ao aumento das tensões geopolíticas no Médio Oriente, que alimentam receios de perturbações no abastecimento energético e maior volatilidade nos mercados financeiros globais.

PUB