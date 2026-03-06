EM DIRETO
Montenegro e Sánchez reúnem-se em cimeira com guerra em pano de fundo

A Cimeira Luso-Espanhola decorre em Huelva, no sul de Espanha. Um encontro dominado pela tensão internacional com epicentro no Médio Oriente.

Antena 1 /
Foto: Susana Vera - Reuters

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reúne-se esta sexta-feira com o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez.

Na Cimeira Luso-Espanhola, vão estar também sete ministros do Governo português, entre os quais os titulares das pastas dos Negócios Estrangeiros, Administração Interna, Saúde e Ambiente.
Inês Ameixa - Antena 1

Recorde-se que esta cimeira chegou a estar agendada para janeiro, mas foi adiada por causa de vários acidentes ferroviários em Espanha, que causaram mais de 40 mortos e dezenas de feridos. Acidentes que serão recordados com um minuto de silêncio no arranque da cimeira, em memória das vítimas.

