Montenegro e Sánchez reúnem-se em cimeira com guerra em pano de fundo





Na Cimeira Luso-Espanhola, vão estar também sete ministros do Governo português, entre os quais os titulares das pastas dos Negócios Estrangeiros, Administração Interna, Saúde e Ambiente.



Recorde-se que esta cimeira chegou a estar agendada para janeiro, mas foi adiada por causa de vários acidentes ferroviários em Espanha, que causaram mais de 40 mortos e dezenas de feridos. Acidentes que serão recordados com um minuto de silêncio no arranque da cimeira, em memória das vítimas.