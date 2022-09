Morre de fome uma pessoa a cada quatro segundos no mundo

, lê-se numa carta aberta assinada por várias organizações não-governamentais, provenientes de 75 países, e dirigida aos líderes mundiais presentes em Nova Iorque, com o objetivo de expressar indignação pela "explosão do número de pessoas famintas"., sublinham as 238 organizações.A carta aberta foi publicada a propósito do início da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde um grande número de líderes políticos, mas também representantes da sociedade civil se reúnem durante uma semana para aquele que é considerado o encontro diplomático mais importante do mundo., referem num comunicado de imprensa Em todo o mundo, “a vida das pessoas nos contextos mais frágeis está a ser devastada por uma crise alimentar global, alimentada por uma mistura de conflitos, alterações climáticas, custos crescentes e crises económicas, exacerbadas pela covid-19 e o conflito na Ucrânia”.

Pelo menos 50 milhões de pessoas estão, atualmente, “a um passo da fome”. E mais de 345 milhões estão já a sobreviver à fome, “lutando para alimentar as famílias e correndo risco de morte”.