Morreu a bebé palestiniana retirada do ventre da mãe

No último domingo, após um bombardeamento no sul da Faixa de Gaza, os médicos de um hospital de Rafah conseguiram um pequeno milagre: retirar uma bebé de apenas 30 semanas do ventre da mãe, já sem vida, através de uma cesariana de emergência.



Toda a família morreu no bombardeamento, incluindo a mãe, o pai e uma irmã de três anos. De acordo com a BBC, a avó materna da bebé planeava em ficar com a bebé, que entretanto recebeu o nome da mãe, Sabreen al-Rouh.



No entanto, a bebé nasceu com 1,4 quilos e graves problemas respiratórios por ser prematuro. Após quatro dias em estado crítico numa incubadora, acabou por morrer.



“Eu e outros médicos tentámos salvá-la, mas ela morreu. Para mim, pessoalmente, foi um dia muito difícil e doloroso”, confirmou o médico Mohammad Salama, chefe da unidade neonatal de emergência, em declarações à agência Reuters por telefone.



“Ela nasceu numa altura em que o sistema respiratório ainda não estava amadurecido e o sistema imunitário estava muito fraco, por isso acabou por morrer. Juntou-se à família como mártir”, acrescentou o médico.



A bebé foi enterrada esta sexta-feira junto da mãe.



Nos últimos seis meses de guerra entre Israel e o Hamas morreram mais de 34 mil palestinianos, segundo os dados das autoridades palestinianas.