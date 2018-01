Morreu fundador da Ikea, Ingvar Kamprad

28 Jan, 2018, 11:06 / atualizado em 28 Jan, 2018, 11:44 | Mundo

"Ingvar Kampard partiu calmamente em sua casa em Småland", refere a nota, que acrescenta breves dados biográficos.



Ingvar Kamprad har i stillhet somnat in i sitt hem i Småland. Han föddes 1926 i Småland och redan som 17-åring grundade han IKEA. Ingvar kommer att vara mycket saknad och varmt ihågkommen av sin familj och av IKEA-medarbetare över hela världen. pic.twitter.com/RWTGtukeyI — IKEA Sverige (@IKEASverige) 28 de janeiro de 2018

"Nasceu em 1926 em Småland e fundou a Ikea aos 17 anos", afirma."Ingvar será lembrado com saudade e tristeza pela sua família e pelos funcionários da IKEA em todo o mundo", acrescenta o comunicado.A multinacional sueca é atualmente um império do sector do móvel e da decoração que emprega 190 mil pessoas no mundo inteiro e que gera um volume de negócios anual da ordem dos 38 mil milhões de euros.O primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, reagiu através na agência sueca de notícias TT. "Era um empresário único, que teve uma grande importânica para a economia sueca", afirmou.Filhos de agricultores, Kamprad tornou-se um dos homens mais ricos do mundo ao fabricar e vender móveis originais, prontos a montar e baratos.Depois de residir na Suíça entre 1977 e 2014 para fugir ao fisco sueco, afastou-se do seu império há alguns anos e deixou-o a cargo dos seus três filhos.Manteve-se contudo próximo dos negócios, como consultor e entusiasta dos novos modelos criados pela Ikea."Estamos muito consternados pela morte de Ingvar. Iremos lembrar a sua dedicação e compromisso de estar sempre ao lado das pessoas. De nunca desistir, de tentar sempre tornar-se melhor e de liderar pelo exemplo", lamentou o Presidente do Conselho Executivo e Presidente do grupo Ikea, Torbjörn Lööf.Kampard tinha também reputação de avareza e de ter tido simpatia pelo movimento pró-nazi na sua juventude, antes da guerra.