Morreu o antigo embaixador dos Estados Unidos Frank Carlucci

Frank C. Carlucci III morreu no domingo na sua residência em McLean, no Estado norte-americano de Virginia.



Carlucci apresentou credenciais em Lisboa no final de janeiro de 1975, tendo sido nomeado em dezembro de 1974, ano da Revolução dos Cravos. Enquanto embaixador, representou os Estados Unidos na capital portuguesa durante o período do Verão Quente e acompanhou de perto a trajetória de destacados dirigentes políticos do país, desde logo Mário Soares, com quem manteve uma amizade próxima.