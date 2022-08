Morreu o cartoonista francês Jean-Jacques Sempé, autor de "O Menino Nicolau"

"O desenhador de humor Jean-Jacques Sempé morreu de forma pacífica [hoje] à noite, 11 de agosto [de 2022], com 89 anos, na sua casa de férias, junto da sua mulher e amigos próximos", disse o seu biógrafo e amigo, Marc Lecarpentier, num comunicado enviado à AFP.

Jean-Jacques Sempé, em conjunto com o escritor René Goscinny, criou os desenhos de "O Menino Nicolau" na década de 1950 e foi autor de várias vinhetas de banda desenhada.

Nascido em Bordéus em 17 de agosto de 1932, Sempé, apelido com que assinou e pelo qual ficou conhecido, começou por publicar desenhos na imprensa regional antes de chamar a atenção de jornais internacionais como o "The New Yorker", para o qual traçou muitas primeiras páginas que contribuíram para a sua reputação internacional.