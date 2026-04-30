Morte de físico português do MIT. Atirador motivado por "fracassos pessoais" no ataque à Universidade de Brown

Cláudio Neves Valente, que se suicidou após o ataque mortal, começou a planear a violência em 2022, revelou o FBI.

Buno Loureiro tinha sido nomeado, no início de 2024, diretor de um dos centros de investigação mais importantes do reputado MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston).

Com o tempo, disseram os investigadores, construiu uma narrativa de queixa e inadequação, com "pouca ou nenhuma oportunidade para que quem estivesse à sua volta observasse e contextualizasse a importância dos seus comportamentos."

"Parecia ter dificuldade com a forma como via as suas conquistas de vida e sentia-se consideravelmente marginalizado pelos outros", escreveu o FBI no relatório.

Os resultados surgem enquanto os estudantes feridos no ataque apresentaram um processo judicial no início desta semana, alegando que a universidade ignorou avisos anteriores sobre o atirador e não prestou a segurança adequada que pudesse ter prevenido a tragédia.





c/agências

Mais de quatro meses depois de Cláudio Manuel Neves Valente ter aberto fogo no campus da Ivy League, matando dois estudantes e ferindo outros nove, os responsáveis da divisão do FBI em Boston anunciaram que concluíram uma parte significativa da investigação ao atirador., num ataque separado à sua casa, nos arredores de Boston, no dia 15 de dezembro, acrescentaram as autoridades. Neves Valente foi encontrado morto com um ferimento de bala autoinfligido a 18 de dezembro num armazém em New Hampshire, após uma busca policial.As autoridades afirmaram na quarta-feira que. O FBI disse que o atirador não tinha família ou amigos que pudessem ter percebido sinais de alerta e avisado as autoridades.O FBI afirmou ter determinado que"Ao atacá-los, Neves Valente provavelmente conseguiu superar a sua vergonha e inveja, usando a violência para punir aquelas comunidades que ele entendia serem contribuintes para a sua queda", disse o FBI.Posteriormente, obteve residência permanente legal nos EUA em 2017, enquanto vivia na Flórida. Estava desempregado quando os tiroteios ocorreram, e o FBI afirmou que o seu "sentido inflacionado de si próprio contribuiu para conflitos interpessoais na sua vida e levou-o a acreditar que estava a ser tratado injustamente".No entanto, mesmo enquanto os investigadores delineavam esse quadro, reconheceram os seus limites, notando quee que fatores de stress, relacionados com a saúde mental, não podem por si só explicá-los totalmente.