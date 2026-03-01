EM DIRETO
A guerra no Médio Oriente após a morte de Ali Khamenei

Morte de Khamenei é "momento decisivo" na história do país, afirma Kaja Kallas

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, considerou hoje que a morte do líder supremo Ali Khamenei durante os ataques norte-americanos e israelitas no Irão constitui um "momento decisivo" na história do país.

"A morte de Ali Khamenei é um momento decisivo na história do Irão. O que se seguirá é incerto. Mas existe agora um caminho aberto para um Irão diferente, [em] que o seu povo poderá ter mais liberdade para moldar", escreveu Kallas na rede social X.

 

 

