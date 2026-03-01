Morte de Khamenei é "momento decisivo" na história do país, afirma Kaja Kallas
A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, considerou hoje que a morte do líder supremo Ali Khamenei durante os ataques norte-americanos e israelitas no Irão constitui um "momento decisivo" na história do país.
"A morte de Ali Khamenei é um momento decisivo na história do Irão. O que se seguirá é incerto. Mas existe agora um caminho aberto para um Irão diferente, [em] que o seu povo poderá ter mais liberdade para moldar", escreveu Kallas na rede social X.
The death of Ali Khamenei is a defining moment in Iran’s history.— Kaja Kallas (@kajakallas) March 1, 2026
What comes next is uncertain. But there is now an open path to a different Iran, one that its people may have greater freedom to shape.
I’m in contact with partners, including those in the region that bear the… pic.twitter.com/s5CqUqHrWi