Morte de Mahsa Amini. Aumenta o número de mortos em protestos

No entanto, várias fontes alertam que o número real de mortos será mais elevado. A organização Iran Human Rights (IRH), sediada na Noruega, afirmou no domingo que o número de vítimas é pelo menos de 57.



Os protestos foram desencadeados pela morte de Mahsa Amini, uma iraniana curda de 22 anos detida pela “polícia da moralidade” a 13 de setembro, acusada de não estar a usar corretamente o hijab (véu islâmico) e de estar a violar o código de vestuário conservador do país. A jovem acabou por morrer três dias depois, quando estava sob custódia policial.



O IRH revela ainda que os cortes contínuos na internet estavam a dificultar a confirmação da contagem das vítimas mortais. Os protestos liderados pelas mulheres espalharam-se por dezenas de cidades iranianas.Fazendo eco de um aviso deixado no dia anterior pelo presidente, Ebrahim Raisi, o chefe do poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, no domingo "sublinhou a necessidade de uma ação decisiva sem clemência" contra presumíveis instigadores dos "tumultos".

Nos protestos, algumas mulheres retiraram e queimaram os hijabs, cortaram o cabelo, e algumas dançaram perto das fogueiras enquanto cantavam "zan, zendegi, azadi" (Mulher, vida, liberdade).

As pessoas saíram às ruas em muitas cidades e vilas, incluindo a cidade sagrada de Mashhad, a cidade noroeste de Qazvin, a cidade central de Esfahan, bem como as cidades ocidentais de Hamedan e Yasuj, para mostrar sua "unidade e indignação com os recentes atos de sabotagem perpetrados por desordeiros", acrescentou a agência estatal iraniana IRNA.O procurador da cidade de Sari, Mohamad Karimi, denunciou no domingo a prisão de 450 "desordeiros" na província de Mazandaran, no norte do país.Com outros 736 detidos na província de Guilan, o número de detenções conhecidas sobe para 1.186.



Os manifestantes exibiram cópias do Corão, bandeiras iranianas e fotos de Ali Khamenei em Teerão, onde marcharam cantando "morte ao manifestante" e "morte ao insurreto", mas também os habituais "morte à América" e "morte a Israel", que acusam de estarem por detrás dos protestos.

Defenderam ainda a aplicação da lei comde apoio à polícia e ao guia supremo do regime, oAli Khamenei.Ascomo Shiraz, Isfahan, Hamedan, Bandar Abas, Qom, Rasht, Ghazvin e até em Sanandaj, capital do Curdistão iraniano, de onde Amini era originária.Um dos principais sindicatos de professores apelou a estudantes e docentes para que organizassem uma greve nacional esta segunda-feira e outra na quarta-feira.

Protestos noutros países

Londres, Atenas, Berlim, Bruxelas, Istambul, Madrid, Nova Iorque e Paris, entre outras cidades, receberam manifestações de apoio às mulheres iranianas.do Irão em Inglaterra. Cinco polícias ficaram feridos e 12 pessoas foram detidas.Dezenas de manifestantes em Londres gritaram “morte à República Islâmica”, enquanto agitavam a bandeira nacional do Irão até 1979., na capital francesa.Dezenas de polícias cercaram a embaixada, situada numa das zonas mais exclusivas da capital francesa e com vigilância permanente.Josep Borrell, o chefe da diplomacia da UE, condenou também “a decisão das autoridades iranianas de restringir drasticamente o acesso à internet e de bloquear as plataformas de mensagens instantâneas”, o que “constitui uma violação flagrante da liberdade de expressão”.Já o

“Convido todos os artistas, cineastas, intelectuais, ativistas dos direitos civis em todo o mundo, e toda a gente que acredita na dignidade e direitos humanos para que sejam solidários com estes corajosos e poderosos homens e mulheres do Irão, criando vídeos, ou escrevendo, ou de qualquer outra forma", apela o cineasta iraniano, numa publicação na sua página do Instagram.











O cineasta afirmou que a maioria das mulheres que protestavam eram "muito jovens, 17, 20 anos"."Vi a indignação e a esperança nos seus rostos e na forma como marcharam pelas ruas. Respeito profundamente sua luta pela liberdade e pelo direito de escolher o seu próprio destino, apesar de toda a brutalidade que sofrem", acrescentou.

MNE iraniano convoca embaixadores britânico e norueguês

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão convocou os embaixadores britânico, Simon Shercliff, e norueguês, Sigvald Hauge, após os protestos no país pela morte da jovem Mahsa Amini, avançou a agência de notícias Efe.Segundo a agência, o embaixador britânico, Simon Shercliff, foi convocado em protesto contra a divulgação de notícias pelos órgãos de comunicação social do Reino Unido em relação à morte nas instalações policiais da jovem Mahsa Amini."Em resposta à atmosfera hostil criada pelos media sediados em Londres contra a República Islâmica do Irão, o embaixador britânico em Teerão foi convocado pelo diretor-geral para a Europa Ocidental para se deslocar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros", indica a agência de notícias Mehr.O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão também convocou o embaixador norueguês por comentários de “ingerência” do presidente do Parlamento, Masud Gharahjani, sobre os protestos no Irão usando a rede social Twitter.

"A internet não está funcionar no Irão. Nas cidades iranianas, os jovens estão nas ruas a gritar por justiça, democracia e liberdade. Os manifestantes estão a enfrentar um regime desesperado que está a reprimir protestos com violência", diz o embaixador numa das várias mensagens.