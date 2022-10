Morte de Mahsa Amini. Líder iraniano atribui revoltas a EUA e Israel

"Quem é que planeou isto? Eu digo que é claro que o planeamento foi feito pela América, o falso regime sionista usurpador, assim como os seus agentes pagos, com a ajuda de alguns iranianos traidores no estrangeiro". Foi desta forma que Ali Khamenei, guia supremo da República Islâmica do Irão, quebrou o silêncio face aos protestos que duram há quase três semanas.







Durante uma cerimónia militar, onde foram lembrados os polícias mortos nos confrontos, Khamenei acusou os arqui-inimigos norte-americanos e israelitas de estarem por detrás dos “motins” que o país tem vivido, após o funeral da jovem Mahsa Amini.







No discurso, o líder iraniano realçou que a morte de Amini "partiu nossos corações" e argumentou quee incendiado mesquitas e carros", acrescentou, sem mencionar nenhum incidente específico.

Resposta a Ali Khamenei

É usual Ali Khamenei atribuir as responsabilidades por quaisquer desobidiências no território aos inimigos estrangeiros.







, que tem a palavra final em todos os assuntos de Estado, afirmou que

Perante os comentários públicos do líder iraniano, os EUA e Reino Unido reagiram.





O presidente norte-americano, Joe Biden, sublinhou estar "Os EUA já avançaram com. Biden declarou que, esta semana, a sua Administração "imporá mais custos" àqueles que “perpetram violência contra protestos pacíficos”, nomeadamente estudantis.Durante as manifestações as pessoas pedem "princípios justos e universais", declarou Biden. Acrescentou que os EUA "apoiam as mulheres iranianas" que "inspiram o mundo com a sua bravura".e convocou o diplomata mais graduado do Irão em Londres para fazer passar uma mensagem aos líderes em Teerão:

Há uma semana, Teerão já lançara as culpas para cineastas, atletas e atores que apoiaram manifestações, afirmando que "atiçaram as chamas dos tumultos".





Oscar winners Olivia Colman and Ariana DeBose, #Succession’s Brian Cox, Kate Beckinsale, Julia Louis-Dreyfus, #TheHandmaidsTale’s Bradley Whitford and more speak out on the death of Mahsa Amini https://t.co/6SQshIyGgP pic.twitter.com/BZTJQImmnF — Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 30, 2022

Uma corrente solidária global percorre as redes sociais defendendo a liberade das mulheres iranianas. Vencedoras de Óscares como Olivia Colman ou Ariana DeBose têm alertado para a repressão iraniana. Muitos outros artistas, como Roger Waters e os Coldplay, também se associam à causa.



A Iran Human Rights, organização humanitária sediada na Noruega, afirmou que pelo menos 133 pessoas foram mortas pelas forças de segurança. Já a comunicação social estatal adiantou que morreram mais de 40 pessoas, incluindo efetivos das forças de segurança.