Morte do presidente iraniano. Condições meteorológicas e sobrecarga explicam "acidente"

"A investigação no caso do acidente de helicóptero do Ayatollah Raisi foi concluída.", avançou a agência Fars, citando uma fonte de segurança iraniana.

A bordo estavam mais dois passageiros do que o recomendado, segundo a investigação.



"Completamente falso"





O Estado-Maior das Forças Armadas iranianas veio, entretanto, negar “veementemente” a causa atribuída à sobrecarga do helicóptero.



“O que é mencionado nas informações da Fars sobre a presença de duas pessoas a mais no helicóptero, em violação dos protocolos de segurança, é completamente falso”, afirmou o Estado-Maior em comunicado divulgado pelo site da televisão estatal iraniana, alertando os meios de comunicação contra a “publicação de informações relativas à defesa e segurança”.



Em maio, o exército iraniano também adiantou não ter encontrado nenhuma prova de atividade criminosa que pudesse ter causado a queda do helicóptero, que transportava o presidente e outras sete pessoas, incluindo o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian.Um mês após a morte de Raisi, os iranianos foram convocados às urnas para eleger um novo presidente. O reformista Massoud Pezeshkian acabou por vencer as eleições à segunda volta, derrotando o ultraconservador Said Jalili.