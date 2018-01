"Morto ele não está". Temer avalia peso político de Lula condenado

Carlos Santos Neves - RTP29 Jan, 2018, 15:17 / atualizado em 29 Jan, 2018, 15:22 | Mundo

Foi em entrevista à Rádio Bandeirantes, esta segunda-feira, que o Presidente brasileiro ensaiou uma análise política do caso de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Quando eu examino o quadro político, pessoalmente apreciaria que ele não tivesse estas responsabilizações todas, que pudesse disputar a eleição e fosse vencido no voto porque isto pacificaria o país”, disse Temer.

“Ele é uma figura de muito carisma. Não sei dizer se ele está morto eleitoralmente, ou seja, se ele vai participar das eleições ou não, mas dizer que imagem dele, a palavra dele, a presença do passado dele não vai ter alguma influência? Eu acho que, aí, morto ele não está”, disse Michel Temer, para quem a sociedade brasileira teria mais a ganhar com uma derrota do antigo Presidente no campo eleitoral.



“Eu pessoalmente acharia, sob o foco político, que, se ele pudesse disputar as eleições e se derrotado, seria melhor para o país”, propugnou Temer, depois de afirmar que a “não participação” do rosto do PT nas próximas eleições presidenciais será um fator de tensão acrescida no Brasil.



Na passada quarta-feira, três juízes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) agravaram a pena de prisão de Lula da Silva de nove anos e meio para 12 anos e um mês.



O antigo Presidente voltou a ser dado como culpado num processo relacionado com a Operação Lava Jato, ao abrigo do qual foi acusado de receber um apartamento triplex como suborno da construtora OAS pelo favorecimento da empresa em contratos com a petrolífera Petrobras.







Este desfecho em segunda instância poderá ser o ponto final aos planos presidenciais de Lula, uma vez que o Tribunal Superior Eleitoral não deverá dar luz verde à candidatura.



Na mesma entrevista à Rádio Bandeirantes, Michel Temer admitiu também que gostaria de ser rendido na Presidência por alguém que “defendesse o seu legado”. Sem avançar com qualquer nome.



c/ Lusa