Partilhar o artigo Morto um dos líderes do grupo extremista Abu Sayyaf em confrontos com soldados filipinos Imprimir o artigo Morto um dos líderes do grupo extremista Abu Sayyaf em confrontos com soldados filipinos Enviar por email o artigo Morto um dos líderes do grupo extremista Abu Sayyaf em confrontos com soldados filipinos Aumentar a fonte do artigo Morto um dos líderes do grupo extremista Abu Sayyaf em confrontos com soldados filipinos Diminuir a fonte do artigo Morto um dos líderes do grupo extremista Abu Sayyaf em confrontos com soldados filipinos Ouvir o artigo Morto um dos líderes do grupo extremista Abu Sayyaf em confrontos com soldados filipinos

Tópicos:

Abu Sayyaf, Indanan, Islâmico,