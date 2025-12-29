Moscovo acusa Kiev de ataques de drones contra a residência de Putin

Por outro lado, o presidente ucraniano lê as acusações russas como uma forma de Moscovo justificar futuros ataques contra a capital da Ucrânia, visando em concreto edifícios governamentais em Kiev.





"É uma completa invenção destinada a justificar ataques adicionais contra a Ucrânia, incluindo Kiev, bem como a própria recusa da Rússia em tomar as medidas necessárias para pôr fim à guerra. São típicas mentiras russas. Além disso, os russos já atacaram Kiev no passado, incluindo o edifício do Gabinete de Ministros", assinalou o presidente ucraniano.

Conversa entre Trump e Putin





Ainda que Kiev desminta este ataque, Moscovo já prepara grandes mudanças em resposta à alegada investida ucraniana. Esta segunda-feira, numa conversa telefónica com Donald Trump, o presidente russo informou o homólogo norte-americano que a Rússia irá "reavaliar" a sua posição nas negociações de paz.





Yuri Ushakov, conselheiro de política externa do Kremlin, indicou esta segunda-feira que Vladimir Putin e Donald Trump conversaram esta segunda-feira por telefone e que o presidente norte-americano e os seus principais conselheiros informaram o presidente russo sobre os avanços nas negociações com a Ucrânia. Por sua vez, os responsáveis russos deram a conhecer a intenção de "reavaliar" a posição russa na sequência dos desenvolvimentos recentes.





De acordo com a Casa Branca, Donald Trump teve uma conversa "positiva" com Putin sobre a guerra na Ucrânia, segundo indicou a porta-voz Karoline Leavitt na rede social X.





Este contacto ocorre um dia depois do encontro entre o presidente norte-americano e o homólogo ucraniano. Segundo revelou Volodymyr Zelensky, os Estados Unidos ofereceram na reunão "fortes garantias de segurança" à Ucrânia por um período de 15 anos prorrogáveis.

De acordo com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov,Através do Telegram, o ministro alertou para possíveis "retaliações" após o ataque. Avisou ainda que, caso Kiev pretenda "retirar-se do processo negocial com os Estados Unidos", a posição russa terá de ser "revista".O presidente ucraniano já veio negar as acusações. Nas redes sociais,