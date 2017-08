Motim na Venezuela já provocou a morte de 37 pessoas

Mário Aleixo - RTP 17 Ago, 2017, 06:29 / atualizado em 17 Ago, 2017, 08:35 | Mundo

As autoridades venezuelanas já designaram dois procuradores para investigar os contornos destas mortes no centro de detenção judiciário.



Catorze funcionários da prisão ficaram feridos durante o motim, o número de mortos é ainda incerto e não se sabe se as vítimas mortais são apenas reclusos.



O governador do Estado das Amazonas, Liborio Guarulla, escreveu na rede social Twitter que houve um "massacre" de "mais de 35 pessoas" durante a visita de uma unidade especial do Ministério da Interior e Justiça no centro de detenção, localizada na cidade de Puerto Ayacucho.





Masacre en el Centro de Reclusión ( CEDJA) de Pto Ayacucho, más de 35 cadaveres dejó la toma de este centro por la Unidad Especial del MRIJP — Liborio Guarulla (@LiborioGuarulla) 16 de agosto de 2017

Segundo duas organizações defensoras dos Direitos Humanos, os 37 mortos estavam detidos na cadeia.