Muçulmanas desafiam proibição de burkinis em piscina francesa

"Agora estão a exigir às mulheres que saiam da praia para voltarem à cozinha? Isto deu liberdade às mulheres e agora querem retirar-lhes essa liberdade? Então quem é melhor, os talibãs ou os políticos franceses? São tão maus quanto os outros".

O burkini foi proibido com base no argumento de que este era "incompatível com os valores de França e da República", disse Manuel Valls, primeiro-ministro francês até 2016. Valls disse também que Marianne, símbolo da República francesa, "tem os seios nus porque está a alimentar o povo, não tem um véu porque é livre".

Porém, Sheryl Garratt afirma que este argumento é uma contradição. Ao proibir oe criticar uma religião por impor regras sobre o que as mulheres devem vestir, a França impõe também outras regras sobre o que as mulheres devem vestir, "forçando as mulheres a mostrar o seu corpo", disse ao Guardian Garratt diz ainda que muitos políticos acreditam que ofaz parte de um projeto político que rejeita a emancipação feminina. Contudo, alerta para o facto de o Ocidente ter feito o mesmo - e ainda fazer.De facto, quando surgiu o fato de banho conhecido como "vestido turco" no século XIX, inspirado pelo vestuário muçulmano e constituído por um vestido curto e umas calças largas, a polémica instaurou-se. A Igreja católica, ose a sociedade insurgiram-se contra um vestuário que acreditavam ser muito atrevido.Também em 1907 a nadadora australiana Annette Kellerman visitou os Estados Unidos e foi detida por utilizar um traje de banho que revelava os braços, as pernas e o pescoço.Garratt afirma ainda que esta faz parte de uma falácia de que as mulheres são mais livres no Ocidente, quando a forma como se vestem é também controlada.