Mulheres discriminadas na indústria mineira da Índia

Rajastão é o maior Estado da Índia e produz 10 por cento do arenito do Mundo. A exportação da rocha é feita para o Reino Unido, EUA, Canadá, Austrália e Emirados Árabes Unidos. O arenito é utilizado para fazer o pavimento interior e exterior de edifícios e quando é polido é usado para fazer esculturas.





Segundo uma reportagem publicada no diário britânico Guardian, uma empresa em Jaipur, capital do Rajastão, encomendou pedras com o objectivo de exportá-las para trabalhos de pavimentação de ruas e de consolidação da orla costeira no Reino Unido.







Recentemente, a Aliança Nacional Democrática sugeriu algumas alterações nas leis laborais, mas o Código do Trabalho sobre segurança ocupacional, saúde e condições de trabalho da Índia manteve as mesmas leis. Embora as mulheres não estejam autorizadas a trabalhar em minas subterrâneas e em turnos noturnos, enfrentam a discriminação quanto aos salários.







Quando os trabalhos nas minas são feitos por homens e mulheres, recebem o mesmo salário - 300 rupias (3,75€) por cada carro que enchem. Mas quando são feitos por grupos de mulheres, os pagamentos são cortados para metade.





As mulheres tentam negociar os salários, mas são ignoradas pelos empregadores. “Normalmente, três ou quatro de nós vão abordar coletivamente os empregadores ou quem nos contratou, pedindo-lhes para aumentar os salários para pelo menos 200 rupias, perto do salário mínimo”, testemunhou Sugna, trabalhadora na mina.





Na Índia, quando o homem não ganha dinheiro suficiente para pagar as despesas, a mulher tem de ir trabalhar para ajudar a família. Atualmente a participação feminina no trabalho é baixa, uma em cada cinco mulheres é que trabalha.





A função das mulheres nas minas é transportar as pedras para os carrinhos, varrer e limpar; ao passo que a dos homens consiste na extração do arenito. A inalação das poeiras nas minas provoca uma silicose (doença pulmonar) que se manifesta com o passar dos anos e se não for tratada pode matar. Quando há acidentes de trabalho os homens são ajudados financeiramente e as mulheres não recebem qualquer tipo de ajuda.