Mulheres muçulmanas esfaqueadas junto à Torre Eiffel após discussão sobre cão

🔴 SUIVI - #PARIS : Deux femmes #voilées ont été blessées au couteau dimanche aux abords de la #TourEiffel. Les deux jeunes femmes blessées ont été prises en charge par les pompiers et transportées à l'hôpital, sans que leur pronostic vital ne soit engagé. (Préfecture) pic.twitter.com/mSuJGrm4j6 — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) October 20, 2020

As vítimas foram identificadas como Kenza e Amel, ambas mulheres francesas de meia idade e com origem argelina.“Tínhamos ido dar um passeio. Junto à Torre Eiffel existe um pequeno parque e entrámos nele. Enquato caminhávamos, dois cães vieram na nossa direção”, contou Kenza ao jornal“As crianças assustaram-se. A minha prima, que estava a usar um, perguntou às duas mulheres [donas dos animais] se podiam manter os seus cães afastados porque as crianças tinham medo”.Depois de recusarem fazê-lo,. “Depois atacaram a minha prima”. Durante a agressão, terão sido pronunciadas as frases “árabes sujas” e “voltem para o vosso país”, segundo as mulheres agredidas.Ainda não estão, no entanto, confirmadas as alegadas motivações racistas do ataque. “Nesta fase das investigações, não há provas que sustentem a tese de motivação racista ou relacionada com o uso dopor uma das mulheres”, refere o jornal, garantiu a essa publicação francesa uma fonte policial. Ouvida pelo, Amel confirmou, porém, que as agressoras lhe rasgaram oKenza, esfaqueada seis vezes, foi hospitalizada com um pulmão perfurado, enquanto Amel teve de ser submetida a cirurgia numa das mãos, que apresentava também ferimentos. Nenhuma delas corre perigo de vida.As autoridades policiais francesas. Ambas enfrentam acusações de tentativa de homicídio, de uso de arma branca e de ofensas relacionadas com etnia ou religião, segundo procuradores parisienses.Apesar de ter ocorrido no domingo, o episódio não foi divulgado pelas autoridades francesas, o que gerou indignação nas redes sociais, onde começaram a circular imagens e vídeos do momento do incidente. A polícia apenas confirmou o ataque na noite de terça-feira.“A 18 de outubro, pelas 20h00, a polícia atuou após uma chamada de emergência realizada por duas mulheres feridas por facas no Champs-de-Mars”, refere um comunicado da polícia de Paris, entretanto divulgado.O incidente, que tinha mostrado aos seus alunos numa aula sobre liberdade de expressão caricaturas do profeta Maomé. O Presidente francês, Emmanuel Macron, está a planear uma homenagem nacional ao docente.