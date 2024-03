Multidão lincha suspeita de rapto antes de procissão da Semana Santa no México

A Procuradoria-Geral do Estado de Guerrero, no sul do México, disse na quinta-feira ter aberto duas investigações sobre os dois crimes.

Também dois homens, suspeitos do crime, foram espancados por uma multidão, revoltada com a falta de resposta das autoridades.

A multidão atacou a mulher e os dois homens, já depois de terem sido detidos pela polícia municipal, que ainda tentou levar os suspeitos para a procuradoria.

Os populares arrancaram os suspeitos dos carros-patrulha para espancar os três com socos e pontapés, na presença das autoridades.

Camila Gómez Ortega, de 8 anos, foi vista pela última vez na tarde de quarta-feira, quando se dirigia para casa de uma amiga. Horas depois, foi exigido à família o pagamento de 250 mil pesos (cerca de 14 mil euros) pela libertação.

Taxco de Alarcón é conhecida internacionalmente pela procissão dos cristos, durante a Quinta-feira Santa.