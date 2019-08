Partilhar o artigo Mundo vai perder travão à guerra nuclear com fim de tratado, diz Guterres Imprimir o artigo Mundo vai perder travão à guerra nuclear com fim de tratado, diz Guterres Enviar por email o artigo Mundo vai perder travão à guerra nuclear com fim de tratado, diz Guterres Aumentar a fonte do artigo Mundo vai perder travão à guerra nuclear com fim de tratado, diz Guterres Diminuir a fonte do artigo Mundo vai perder travão à guerra nuclear com fim de tratado, diz Guterres Ouvir o artigo Mundo vai perder travão à guerra nuclear com fim de tratado, diz Guterres

Tópicos:

Ronald Reagan Mikhail Gorbachov, Soviética,