Myanmar. Autoridades continuam buscas por sobreviventes

Colapso de edifício na Tailândia

Devido ao abalo, pelo menos 18 pessoas morreram, outras 33 ficaram feridas e 78 estão desaparecidas em Banguecoque, segundo o balanço mais recente das autoridades locais, divulgado no domingo.







A junta de Myanmar declarou, esta segunda-feira, uma semana de luto nacional após o forte terremoto de sexta-feira que matou mais de 1.700 pessoas na antiga Birmânia e na vizinha Tailândia. O período de luto vai até domingo, disseram, em comunicado, os militares no poder, adiantando que as bandeiras vão ser colocadas a meia haste.





O sismo também foi sentido em várias cidades do sul da província chinesa de Yunnan, embora até agora os danos registados tenham sido pouco significativos.



O porta-voz do Governo controlado pela junta, major-general Zaw Min Tun, disse à emissora estatal birmanesa MRTV queO anterior balanço apontava para 1.644 mortos, 3.408 feridos e 139 desaparecidos.Entretanto,De acordo com a embaixada chinesa, cujas autoridades se juntaram para ajudar nas operações, a mulher estava estável e foi um momento de alegria quando foi encontrada.Uma equipa de especialistas em catástrofes naturais do Governo japonês chega esta segunda-feira ao país para avaliar os danos causados pelo sismo.Composta por funcionários da Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA, na sigla em inglês) e pessoal médico, a equipa especializada desloca-se para a área afetada para monitorizar as necessidades das vítimas e a situação de segurança no local., a maior cidade do país, situada a 600 quilómetros do epicentro do sismo, disse o porta-voz do governo japonês Yoshimasa Hayashi, numa conferência de imprensa.Além disso, a equipa irá coordenar e avaliar a possível mobilização de equipas de emergência, que, sob as ordens do Ministério dos Negócios Estrangeiros, prestam assistência de emergência em áreas afetadas por catástrofes., de acordo com a Agência de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional da China. No sábado, Pequim anunciou que vai fornecer 100 milhões de yuan (cerca de 12,7 milhões de euros) em “ajuda humanitária de emergência” ao Myanmar, a pedido da junta militar birmanesa.. O governador de Banguecoque, Chadchart Sittipunt, visitou a área afetada para observar os esforços de busca e salvamento dos trabalhadores da construção civil que continuam desaparecidos, de acordo com os mais recentes dados oficiais.Sittipunt disse que três ou quatro "sinais vitais", que descreveu como fracos, foram detetados através de sensores, e salientou que o desabamento ocorreu durante a evacuação do estaleiro, pelo que os especialistas acreditam que muitos dos desaparecidos possam estar nas escadas de emergência., observou, citado pelas agências de notícias.O governador da capital da Tailândia, também afetada pelo terramoto de sexta-feira, enfatizou a importância do período de 72 horas como crucial para encontrar pessoas vivas sob o enorme monte de cimento, ferro e vidro deixado pelo desabamento deste edifício de 30 andares localizado no norte da cidade, perto do mercado turístico de Chatuchak. As equipas de resgate estão a utilizar cães, drones, uma câmara termográfica para detetar o calor corporal e digitalizações a três dimensões da estrutura para localizar pessoas.