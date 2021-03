Myanmar. O dia mais sangrento desde o golpe de Estado

Subiu para 114 o número de mortos da violência de ontem em Myanmar.

Entre as vítimas estão seis crianças entre os 10 e os 16 anos. A comunidade internacional reagiu com horror à repressão levada a cabo pelas forças armadas do país, que já hoje voltaram usar balas reais contra os manifestantes.