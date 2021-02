Myanmar. População apela à polícia para que se junte à luta pela democracia

No domingo, as autoridades policiais dispararam tiros de alerta em Myawaddy, na fronteira com a Tailândia.Para já não há relatos de força policial em Rangoon, a maior cidade do país, onde vários defensores de Aung San Suu Kyi se reuniram esta segunda-feira, apesar de as ruas estarem mais policiadas e com canhões de água a postos. Nos últimos três dias, vários grupos de ativistas estiveram concentrados junto ao Centro Hledan.

Vários médicos, professores e outros funcionários do Governo já se juntaram aos manifestantes. Ao mesmo tempo, os manifestantes apelavam para a realização de uma greve geral, tal como haviam feito durante o fim de semana, um pouco por todo o país.



A esperança dos manifestantes é separar a força policial da militar, apesar da constituição militar de 2008 dar às Forças Armadas autoridade sobre a polícia.



Para o analista político Khin Zaw Win, “a polícia está mais perto do que os militares” de Aung San Suu Kyi – líder do país e fundadora da Lida Nacional para a Democracia- e “seria mais provável que apoiasse os manifestantes”.



“Se um número maior de manifestantes se juntar vai depender da chegada de oficiais superiores a duração dos protestos e a incidência da violência”, acrescentou político Khin Zaw Win à Al Jazeera.

“Fiquem com o povo”

No sábado, os manifestantes confrontaram as forças de segurança – pela primeira vez desde que os militares tomaram o poder – e ficaram cara a cara com a polícia na estrada Yangon’s Insein, com a situação a ficar muito tensa.



“Fiquem com o povo”, gritavam muitos dos manifestantes enquanto apelavam para o fim acabar da ditadura militar e a implementação da democracia. Um dos manifestantes erguia um cartaz onde se lia: “Que lado vais defender? O opressor ou o oprimido”.



Este é já considerado o maior protesto desde 2007.





Durante cerca de uma hora, policias fortemente armados, segurando escudos de plástico e com equipamento antimotim, ficaram atrás das barricadas enfrentando os manifestantes furiosos que agitavam bandeiras vermelhas nas quais se podia ler: “Libertem os nosso dirigentes”, “Respeitem os nossos votos” ou “Rejeitem o golpe de Estado”.



Autocarros e carros, que não conseguiam circular, buzinavam em solidariedade com os manifestantes, que juntavam trabalhadores, estudantes e monges.



Cenas semelhantes repetiram-se no domingo, primeiro quando milhares de manifestantes tentaram marchar em direção à Embaixada dos Estados Unidos e de seguida junto à câmara de Rangoon.



Em ambos os casos, dezenas de polícias armados montaram barricadas com camiões com canhões de água esperavam ao lado. Enquanto os manifestantes lhes apelavam para se juntarem à sua luta e a defender a democracia.



“O treino do general Aung San é proteger e não matar”, gritavam em referência ao pai de Aung San Suu Kyi, herói da independência de Myanmar e fundador das Forças Armadas da antiga Birmânia.







O país viveu sob um regime militar durante cerca de 50 anos, desde a independência em 1948.