"Nada me preocupa". Trump desvaloriza manobras militares da China com fogo real à beira de Taiwan



O Ministério da Defesa de Taiwan afirmou que, até à manhã de terça-feira, detetou pelo menos 14 navios da Marinha, 14 navios da Guarda Costeira, um balão de vigilância, 130 aviões de guerra e drones em redor de Taiwan, no âmbito do exercício que a China denominou “Missão Justiça 2025”.



Os EUA são o principal apoiante de Taiwan na sua resistência aos planos de anexação de Pequim, mas a postura de Trump – especialmente durante o seu segundo mandato – tem sido inconsistente. Trump reuniu-se com Xi em outubro, mas disse que Taiwan “não foi mencionado”. Espera-se que visite Pequim para uma reunião mais formal no próximo ano.

Cerca de 2,45 mil milhões e dólares em comércio passam pelo Estreito de Taiwan todos os anos, enquanto o espaço aéreo sobre a ilha serve como um corredor que liga a China, a segunda maior economia do mundo, aos mercados em rápido crescimento do Leste e Sudeste Asiático.

Wellington Koo afirmou que os exercícios desrespeitaram as normas internacionais e “visam claramente alcançar a guerra cognitiva, esgotar as capacidades de combate de Taiwan e criar divisão e conflito dentro da sociedade taiwanesa”.

O reitor do instituto de estudos internacionais da Universidade de Fudan, Xinbo Wu, afirmou que isto demonstra a "dupla abordagem da China continental" em relação a Taiwan, oferecendo incentivos e ameaças.





c/ agências