"Não abusem". Aliados pedem a Israel que limite resposta a eventual ataque iraniano

, afirmaram responsáveis a Jerusalém, segundo a agência israelita

Em abril, um ataque maciço de drones e mísseis do Irão foi frustrado por uma coligação que, alegadamente, incluía Israel, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, o Catar, o Egito, a Jordânia, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein.



Segundo a, na segunda-feira, os diplomatas ocidentais acreditam que a mesma coligação pode voltar a reunir-se.O Irão afirmou na segunda-feira que Israel deve ser "punido" pelo assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerão - alegadamente por Israel - e prometeu tomar medidas, aumentando as preocupações de que a sua resposta possa aproximar o Médio Oriente de uma guerra total.O grupo iraniano Hezbollah também ameaçou atacar Israel a partir do Líbano, na sequência do assassinato do seu líder militar Fuad Shukr num ataque em Beirute na semana passada. Os relatórios indicam que as represálias podem estar iminentes.No entanto, o presidente dos EUA, Joe Biden, e a vice-presidente Kamala Harris foram informados pela sua equipa de Segurança Nacional, na segunda-feira, queBiden e Harris também foram informados de que há pouca informação disponível sobre "as especificidades de tal ataque", acrescenta o jornal norte-americano.No final da reunião, a Casa Branca disse que Biden e Harris foram informados sobre os esforços militares dos EUA para apoiar a defesa de Israel, caso este país seja novamente atacado pelo Irão.Também discutiram os esforços para diminuir as tensões, particularmente através do acordo de cessar-fogo e libertação de reféns atualmente em discussão entre Israel e o Hamas, acrescentou a Casa Branca.O comunicado refere ainda que

Pelo menos cinco membros do pessoal dos EUA ficaram feridos quando dois foguetes Katyusha foram disparados contra a base aérea de al-Asad no oeste do Iraque, disseram fontes americanas e iraquianas. Não houve qualquer reivindicação de responsabilidade, mas as milícias iraquianas apoiadas pelo Irão levaram a cabo vários ataques deste tipo contra militares americanos em al-Asad e noutros locais nos últimos meses.

Ao mesmo tempo, um responsável da Defesa disse aoque o USS Laboon e o USS Cole se deslocaram para o Mar Vermelho como parte de um reposicionamento dos meios militares dos EUA antes do ataque previsto. Segundo o relatório, os navios deslocaram-se para oeste a partir do Golfo de Omã, tendo saído do Golfo Pérsico há alguns dias.

Em Washington, Biden falou ao telefone com o rei Abdullah II da Jordânia, cujo país ajudou a derrubar centenas de drones e mísseis iranianos lançados contra Israel em abril, embora nenhuma discussão sobre as tensões iranianas tenha sido mencionada numa declaração dos EUA sobre a chamada.

Na segunda-feira à noite, houve relatos de explosões em Isfahan, no Irão. A agência oficial de notícias ISNA revelou que houve três explosões, que um governador local atribuiu a "atividade de treino". Em abril, Israel terá efetuado um ataque em Isfahan, perto de uma instalação nuclear secreta, em represália de um ataque direto do Irão nesse mês.



Já o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, falou com o primeiro-ministro do Catar, o xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Badr Abdelatty. O principal enviado americano também falou com os seus homólogos do G7 e com o primeiro-ministro do Iraque.", afirmou Blinken durante uma conferência de imprensa.Para o secretário de Estado dos EUA,

Os Estados Unidos, que não têm relações diplomáticas com o Irão, instaram igualmente outros países a transmitir ao Irão uma mensagem de Washington aconselhando-o a evitar uma escalada, informou o Departamento de Estado.

O Irão, por seu lado, insistiu na segunda-feira que não pretende aumentar as tensões regionais, mas considera que deve "castigar" Israel para evitar mais instabilidade."O Irão procura estabelecer a estabilidade na região, mas isso só acontecerá se castigar o agressor e criar dissuasão contra o aventureirismo do regime sionista", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Nasser Kanaani, acrescentando que a ação de Teerão é inevitável.

Rússia a fornecer defesas antiaéreas ao Irão

As autoridades iranianas afirmam que a Rússia começou a fornecer equipamento avançado de defesa aérea e de radar ao Irão, depois de Teerão ter pedido as armas ao Kremlin.Embora os meios de comunicação social iranianos tenham noticiado que Teerão tinha solicitado o equipamento, um membro do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica e outro funcionário confirmaram aoque



O relatório não refere o equipamento que Teerão pediu à Rússia nem o que foi entregue. O Irão já tem alguns sistemas de defesa aérea S-300 de fabrico russo, embora Moscovo tenha agora o sistema mais avançado S-400.

"A Rússia está entre os países que apoiaram a nação iraniana em tempos difíceis", afirmou o novo Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, a Sergei Shoigu, secretário do Conselho de Segurança da Rússia, segundo a imprensa estatal iraniana.A Rússia, que tem apoiado largamente o Hamas e os grupos terroristas aliados desde os massacres de 7 de outubro, condenou o assassinato de Haniyeh e apelou a todas as partes para que se abstenham de tomar medidas que possam conduzir o Médio Oriente a uma guerra regional mais vasta.