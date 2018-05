Não aguentou o escândalo. Cambridge Analytica vai fechar

RTP02 Mai, 2018, 19:47 / atualizado em 02 Mai, 2018, 19:48 | Mundo

Uma decisão já depois de em março a empresa ter anunciado o afastamento do diretor executivo Alexander Nix, o arquiteto desta empresa.



A Cambridge Analytica viu-se recentemente envolvida num escândalo mundial por causa de um alegado uso abusivo de dados pessoais recolhidos através da rede social Facebook. Nix foi afastado da empresa depois de o canal britâncio Channel 4 ter divulgado um vídeo em que o mostrava a falar sobre táticas de campanhas para envolver adversários políticos em subornos e sexo.



O Wall Street Journal avança hoje que Nigel Oakes, fundador do Grupo SCL, empresa britânica afiliada da Cambridge Analytica, confirmou o encerramento das operações tanto nos EUA como no Reino Unido.



Recorde-se que a Cambridge Analytica esteve envolvida na campanha do presidente dos EUA, Donald Trump, tendo sido, em parte, responsável pela eleição devido à forma como conseguia obter informação sobre o eleitorado norte-americano e criar campanhas específicas para milhões de americanos.



A empresa decidiu agora pôr um fim nas operações porque estava a perder clientes e enfrentava vários processos em tribunal.



Aos empregados da empresa foi mesmo pedido para que devolvem os computadores já esta quarta-feira.