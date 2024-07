"Não deve entregar-nos a Trump". Biden enfrenta ansiedade crescente no Partido Democrático

Nancy Pelosi é uma das figuras históricas do Partido Democrático nos Estados Unidos. Foi presidente da Câmara dos Representantes e continua a ser uma das vozes mais influentes dentro do partido.

“Acho legítimo perguntar se este é um episódio simples ou um estado duradouro”, afirmou Nancy Pelosi esta terça-feira, numa entrevista ao canal MSNBC.







“Tenho a esperança que possa tomar a difícil e dolorosa decisão de renunciar. Apelo respeitosamente para que o faça”, afirmou o representante pelo Texas em declarações à imprensa norte-americana.Acrescentou quePara esta quarta-feira está prevista uma reunião entre Joe Biden e os governadores democratas de várias regiões com o objetivo de tranquilizar as principais figuras do partido. De acordo com a agência Reuters, o presidente norte-americano deverá reunir-se esta semana com representantes e senadores democratas.Desde a última semana, após o primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump, têm sido várias as vozes a exprimir preocupação com o estado de saúde do atual presidente ou mesmo a apelar-lhe para que desista da corrida ao segundo mandato.No fim de semana, opediram a Joe Biden para que desista da corrida à presidência.Em causa está a prestação do atual inquilino da Casa Banca no debate em que demonstrou algumas fragilidades. O jornal escreve mesmo que Joe Biden “já não é o homem que era há quatro anos”.