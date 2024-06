EUA. Editoriais exortam Joe Biden a desistir da corrida presidencial

Foto: Brian Snyder - Reuters

Os jornais The New York Times, The Wall Street Journal e The Economist alinham nesse pedido de desistência e, nos editorias que apresentam depois do debate televisivo da última noite com Donald Trump, as três publicações questionam as capacidades do atual presidente norte-americano para vencer o adversário.



Nesse debate, Biden teve uma prestação frágil, com algumas dificuldades de raciocínio, de tal forma que o New York Times diz que ele "já não é o homem que era há quatro anos" e que é preciso outro candidato democrata capaz de vencer Trump, que representa "um perigo para a democracia dos Estados Unidos".



Joe Biden relativizou, esta sexta-feira, as críticas de que foi alvo depois do debate e diz que, apesar de algumas limitações, ainda sabe fazer o mais importante: dizer a verdade.