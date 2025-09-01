"Não é simbólico". Reconhecer um Estado palestiniano oferece "uma perspetiva de futuro"
Reconhecer um Estado palestiniano não é apenas um passo "simbólico", é uma solução que oferece "uma perspetiva de futuro". A afirmação é da ministra dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana, Varsen Aghabekian Shahin, que se encontrou com o chefe da diplomacia italiana, Antonio Tajani, esta segunda-feira em Roma. Durante o encontro, Itália reafirmou o seu apoio à autodeterminação palestiniana.
"Mostra-nos que se preserva a solução de dois Estados, que há muito se encontrava enfraquecida. Envia também uma mensagem clara: a única solução consiste em reconhecer um Estado palestiniano que viva em paz e segurança ao lado do Estado de Israel", insistiu a chefe da diplomacia da Autoridade Palestiniana, defendendo a solução como o caminho para a paz e a estabilidade no Médio Oriente.
In Rome today, I met Italian FM Antonio Tajani. 🇮🇹🇵🇸 I urged concrete steps to end Israel’s genocide on Gaza and to recognize the State of Palestine as the path to peace & stability in the Middle East. https://t.co/VS9Ee0hTcV— Varsen Aghabekian Shahin (@VarsenAghShahin) September 1, 2025
"Antes de o reconhecer oficialmente, é necessário criar o Estado palestiniano, caso contrário, torna-se vago e não produz qualquer efeito. Trabalhamos para obter resultados concretos", assegurou.
Oggi ho mostrato alla ministra degli Esteri palestinese, in visita a Roma, il volto della solidarietà italiana.— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) September 1, 2025
A questi piccoli pazienti, a cui stiamo riservando le migliori cure possibili, vogliamo regalare un futuro di pace. pic.twitter.com/gc1o9VnUtj