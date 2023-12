"Não há ciência" que prove eficácia do fim progressivo dos combustíveis fósseis, diz o presidente da COP28

De acordo com o jornal, o presidente da COP28, sultão Al Jaber, considerou que “não há ciência” que ateste a importância da eliminação progressiva dos combustíveis fósseis para limitar o aquecimento global a 1,5ºC.O jornal acrescenta que as declarações surgiram no contexto de um evento com a ex-presidente da Irlanda, Mary Robinson, a 21 de novembro.Desafiado por Robinson a apelar ao fim dos combustíveis fósseis,, considerou., lançou.Al Jaber, presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, a decorrer no Dubai,“Não acredito que consigam ajudar a resolver a questão climática apontando dedos ou contribuindo para a polarização e a divisão do mundo. Mostrem as soluções. Parem de apontar dedos”, argumentou o responsável no mesmo evento.Na sexta-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou que “o limite de 1,5ºC só será possível se pararmos de queimar todos os combustíveis fósseis”.“Não é reduzir, não é diminuir. Eliminação gradual, com um prazo claro”, afirmou Guterres numa intervenção na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.Num relatório divulgado em setembro, a Agência Internacional de Energia estimava que a produção de combustíveis fósseis deverá cair 83% entre 2022 e 2050 de forma a alcançar a neutralidade carbónica, permitindo ainda assim que se mantenha uma produção residual.Um porta-voz da presidência da COP28, citada pela agência France Presse, destaca esse mesmo documento, sublinhando que“[Al Jaber] disse claramente que a indústria de petróleo e gás deve enfrentar as emissões, (…) deve investir em energia e tecnologias limpas para lidar com as emissões (…) e que toda a indústria se deve alinhar para manter os 1,5°C ao seu alcance. Mais uma vez, este é claramente um esforço para minar as conquistas da presidência da COP e é uma deturpação da nossa posição e dos sucessos alcançados até à data”, acrescentou o porta-voz, citado pelo