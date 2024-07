"Não há reis na América". Biden condena decisão sobre imunidade de Trump

"Esta nação foi fundada no princípio de que não há reis na América. Cada um de nós é igual perante a lei. Ninguém está acima da lei. Nem mesmo o presidente dos Estados Unidos", disse Biden num discurso a partir da Casa Branca.

A reação de Biden surgia pouco tempo depois de ser anunciada a decisão histórica do Supremo Tribunal de Justiça, que concedeu imunidade parcial a Donald Trump no caso do ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021.

O tribunal concluiu que Trump não pode ser julgado por quaisquer ações que estejam dentro dos seus poderes constitucionais como presidente, mas pode sê-lo por atos “não oficiais”.

I will respect the limits of presidential powers that I have for three and a half years. But any president, including Donald Trump, will now be free to ignore the law.



I concur with what Justice Sotomayor wrote today:



"With fear for our democracy—I dissent."



