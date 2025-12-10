"Não preciso de um irmão mais velho". Apoio de Trump divide extrema-direita europeia

O documento estratégico norte-americano divulgado na passada sexta-feira, alerta para um alegado “apagamento civilizacional” da Europa, devido à Imigração, ao declínio demográfico e à perda de identidades nacionais, e elogia a ascensão de “partidos patrióticos” no continente.

Enquanto alguns veem no apoio norte-americano uma oportunidade de reforço político, outros — como o Rassemblement National (ou Reagrupamento Nacional) — rejeitam qualquer apoio externo, defendendo a soberania e a autonomia das decisões nacionais.“Este é um reconhecimento direto do nosso trabalho”, afirmou o eurodeputado Petr Bystron, destacando que a defesa da “soberania, remigração e paz” coincide com as prioridades enumeradas pela administração Trump.A co-presidente Alice Weidel, foi ainda mais longe ao apresentar a estratégia norte-americana como validação da necessidade da AfD no panorama político alemão.No entanto, em França, Jordan Bardella, líder do Rassemblement National, disse estar de acordo com a agenda anti-imigração de Trump,, afirmou ao jornal britânicoAs diferenças entre a AfD e o Rassemblement National revelam mais cálculos internos do que divergências ideológicas.Enquanto o partido alemão vê vantagens em associar-se ao presidente norte-americano para quebrar o isolamento e pressionar os conservadores alemães a aceitarem coligações, o Rassemblement National teme que a proximidade a Trump afaste eleitores. Em França, o presidente norte-americano continua impopular, mesmo entre parte do eleitorado do partido de Marine Le Pen.O debate ultrapassou o plano partidário e chegou às instituições europeias. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, criticou a estratégia dos EUA , afirmando que “a Europa não pode aceitar uma ameaça de interferência na sua vida política”. Trump respondeu , reiterando que apoiará líderes e forças políticas europeias que partilhem da sua visão, descrevendo a Europa como um conjunto de nações “em decadência” com dirigentes “fracos”.Washington defende que a Europa deve “sustentar-se por si própria” na defesa, resistindo à influência de “potências adversárias”, e insiste no apoio explícito a partidos nacionalistas que considera alinhados com os seus objetivos estratégicos.Num momento em que a influência externa volta ao centro do debate europeu, as discórdias prometem intensificar-se e o debate sobre o grau de autonomia política da Europa face aos Estados Unidos mantem-se em constante desenvolvimento.