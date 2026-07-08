"Não quero negociar com eles". Trump diz que cessar-fogo com o Irão "acabou"

Após a mais recente troca de ataques entre Washington e Teerão, Donald Trump disse que o acordo de cessar-fogo entre os dois países “acabou”.



“Eu acho que acabou”, disse o presidente norte-americano aos jornalistas em Ancara, na Turquia, onde participa na cimeira da NATO.



“É uma perda de tempo negociar com eles, são mentirosos”, disse. “Não quero negociar mais com eles. São escumalha. São doentes”, acrescentou.





"Todos concordaram: nada de armas nucleares. Fizemos um acordo. Eles vêm a público, fazem piadas perante a imprensa e dizem que nunca sequer discutimos isso. Há algo de errado com eles, são loucos", declarou.







"Deixarei os nossos excelentes negociadores continuarem a falar [com eles] se quiserem, mas não vejo isso a acontecer", disse. Depois de Trump ter anunciado o fim do cessar-fogo com o Irão, os preços do petróleo subiram mais de 5%.





As declarações seguem-se à mais recente troca de ataques entre o Irão e os EUA. O Irão lançou, esta quarta-feira, vários ataques contra instalações norte-americanas no Bahrein e Kuwait em resposta aos bombardeamentos dos EUA em território iraniano na noite de terça-feira, que Teerão classifica como uma violação do acordo que visava o fim da guerra.





Os Estados Unidos atacaram mais de 80 alvos no Irão na noite de terça-feira em resposta aos ataques iranianos a navios mercantes no Estreito de Ormuz.





"Atacamos [o Irão] com muita força ontem à noite", disse Trump. "Eu avisei-os que de cada vez que eles atacam, nós atacamos e, claro, eles são jogadores sujos, por isso vão atrás de toda a gente, provavelmente incluindo a mim", acrescentou.





Washington também restabeleceu as sanções económicas ao petróleo iraniano após os ataques aos navios. Ambos os lados acusam-se mutuamente de violar o memorando de entendimento, assinado a 17 de junho para pôr fim à guerra que começou a 28 de fevereiro com a ofensiva EUA-Israel contra a República Islâmica.







O presidente dos EUA criticou também duramente os membros da NATO pelo que descreveu como falta de apoio a Washington durante a guerra com o Irão.





O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, que estava sentado ao lado de Trump na cimeira da NATO, disse que “5.000 aviões estavam a descolar dos aeroportos europeus em apoio” das operações dos EUA no Irão, acrescentando que a Europa era “uma grande plataforma de projeção de poder para os Estados Unidos”.



Trump contrapôs dizendo que o Reino Unido não permitiria que todas as suas bases fossem utilizadas e que a Itália era “muito má” a apoiar os EUA com bases.

