"Não vamos ser cúmplices". Sánchez recusa "jogar à roleta russa com o destino de milhões de pessoas"

c/ agências

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, vincou esta manhã que Espanha é contra o "desastre" da guerra em curso no Médio Oriente e assegurou que apenas iria colaborar com países que estejam a caminhar no sentido da paz."É assim que começam os grandes desastres da humanidade.", disse Sánchez num discurso à nação, um dia depois de Donald Trump ter anunciado o corte de relações comerciais com Madrid.O presidente dos Estados Unidos tomou essa decisão depois de Espanha ter anunciado que não permitiria aos norte-americanos o uso das suas bases aéreas e navais no âmbito da guerra contra o Irão.No discurso desta manhã,e lembrou que a guerra no Iraque levou a um mundo mais inseguro., declarou o líder espanhol."Em Espanha somos contra o desastre", sublinhou. "A guerra contra o Irão não vai originar uma ordem internacional mais justa, salários mais elevados, melhores serviços públicos ou ambiente mais saudável".O primeiro-ministro espanhol assegurou que o país vai "colaborar com fontes diplomáticas e materiais com países na região que estejam a trabalhar para a paz".