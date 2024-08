"Não vamos voltar atrás". Kamala Harris aceita nomeação democrata para "traçar um novo caminho"

Kamala Haris aceitou esta sexta-feira a nomeação democrata no final da convenção do partido, tornando-se a candidata oficial do Partido Democrata às eleições presidenciais de 5 de novembro. Num discurso de 40 minutos, a candidata alertou para os perigos de uma reeleição de Donald Trump e prometeu lutar pela classe média e o respeito pelo Estado de Direito. No plano internacional, garantiu que vai continuar "ao lado da Ucrânia e da NATO" e que continua a lutar por um cessar-fogo em Gaza.