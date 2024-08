Foto: Caroline Brehman - EPA

Tim Walz aceitou formalmente a nomeação do Partido Democrático para candidato a vice-presidente dos Estados Unidos.

No terceiro dia de trabalhos da Convenção Democrata, em Chicago, o governador do Minnesota teceu fortes críticas ao ticket republicano de Donald Trump e J.D. Vance, considerando-o um retrocesso para a classe média.



Bill Clinton também pediu a eleição de Kamala Harris.



A reportagem é dos correspondentes da RTP nos Estados Unidos, Cândida Pinto e do Ricardo Guerreiro.