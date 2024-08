Tim Walz. Das palestras de treinador ao discurso de candidato

Subiu ao palco da Arena de Chicago para aceitar a nomeação do partido e afirmou fazer parte da “equipa certa”. Utilizou metáforas desportivas de futebol americano para garantir: "Estamos a atacar e temos a bola. Estamos a correr pelo campo e temos a equipa certa".

"Kamala Harris é rija, Kamala Harris é experiente e Kamala Harris está pronta".







Tim Walz falou do passado e da localidade onde cresceu, Butte, Nebraska, com 400 habitantes, uma cidade pequena onde a tolerância é essencial para respeitar os vizinhos. “Temos uma regra de ouro. Cuide da sua vida.





Com os olhos no manifesto conservador apoiado pelos aliados de Trump, o Projeto 2025, Walz falou sobre liberdade: “É disso que se trata, a responsabilidade que temos para com os nossos filhos, uns para com os outros e para com o futuro que estamos a construir juntos, no qual todos são livres para construir o tipo de vida que desejam (...) o Projeto 2025 tornará as coisas muito, muito mais difíceis para as pessoas que estão apenas tentando viver suas vidas". “Algumas pessoas simplesmente não entendem o que é preciso para ser um bom vizinho. Vejam Donald Trump e JD Vance”.







O ex-técnico de futebol americano tirou da manga a experiência que tem em pep talks (discursos para encorajar equipas). “Podem não saber, mas não fiz muitos discursos importantes como este, mas dei muitas palestras animadoras”.







Na convenção do partido, Tim Walz apelou a todos os esforços na corrida à Casa Branca: "Dormiremos quando morrermos, vamos deixar tudo no campo".





Presente na convenção, Bill Clinton (fez o 12º. discurso consecutivo numa Convenção Democrata) saudou Harris como "extraordinária" e sobre Donald Trump disse que "cria o caos".





Foto: Reuters



O antigo presidente norte-americano alertou os democratas:Clinton troçou de Trump pelo seu narcisismo e obsessão com o tamanho das multidões, citando a piada de Barack Obama na terça-feira.

Foto: Reuters





Oprah Winfrey foi a surpresa da noite. Muito aplaudida, referiu-se a Trump e aos seus apoiantes lembrando “pessoas que querem convencer que os livros são perigosos e que as armas são seguras”.