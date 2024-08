"A esperança está de volta", declara Michelle Obama na convenção democrata

"América, a esperança está de volta", afirmou Michelle Obama, falando de "algo maravilhosamente mágico" que está a sentir-se no ar em todo o país. "É o poder contagioso da esperança", caracterizou, traçando um paralelo com a energia da campanha do marido, Barack Obama, que o levou a ser eleito em 2008.

Mas tal como Hillary Clinton fez no seu discurso no primeiro dia da convenção em Chicago, também Obama alertou que o entusiasmo e as sondagens positivas não podem levar à complacência ou divisão.

"Esta vai ser uma batalha difícil", avisou. "Só temos dois meses e meio para conseguir fazer isto. Não nos podemos dar ao luxo de ficar sentados à espera que nos chamem. Estou a dizer-vos a todos, façam alguma coisa".

Esse momento originou cânticos entusiasmados de "do something" ("façam alguma coisa"), uma expressão que, disse Michelle Obama, a mãe de Kamala Harris lhe dizia: fazer alguma coisa em vez de apenas se queixar.

"Kamala Harris está mais do que pronta para este momento", afirmou a ex-primeira dama. "Ela é uma das pessoas mais qualificadas de sempre a candidatar-se à presidência e uma das mais dignas", continuou. "É a encarnação das histórias que contamos sobre este país".

Obama lembrou as origens de Harris, filha de emigrantes que estudou, trabalhou e subiu a pulso até chegar a vice-presidente.

"Ninguém tem um monopólio sobre o que significa ser americano", apontou Obama. "Ela entende que a maioria de nós nunca terá o benefício de falhar para a frente. Nunca iremos beneficiar da ação afirmativa da riqueza geracional".

Michelle Obama referia-se às críticas que o oponente republicano Donald Trump tem atirado contra Kamala Harris, clamando que ela só foi escolhida como parte de políticas DEI (diversidade, equidade e inclusão) e ação afirmativa por ser afro-indiana-americana.

A ex-primeira dama avisou que os opositores vão "fazer de tudo para distorcer a verdade" e apontou que Donald Trump fez o máximo que pode durante anos para que as pessoas temessem os Obamas.

"A sua visão limitada do mundo fê-lo ter medo de duas pessoas bem-sucedidas que, por acaso, eram negras", afirmou. "É o mesmo golpe de sempre. Insistir nas ideias misóginas e racistas".

Obama considerou que o país "merece muito melhor que isto" e será preciso casar a esperança com ação.

"Vamos mais alto, sempre mais alto do que alguma vez fomos antes", disse, ao fechar o discurso, voltando ao que afirmou em 2016, na convenção que consagrou Hillary Clinton.

A convenção nacional democrata decorre em Chicago até 22 de agosto, dia em que Kamala Harris aceitará oficialmente a nomeação como candidata presidencial.