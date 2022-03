NATO. Eventual uso de armas químicas pode ser ponto de viragem da guerra

O uso deste tipo de armas poderia ditar uma alteração na natureza do conflito. Declarações à entrada para a cimeira desta quinta-feira no quartel-general da Aliança Atlântica em Bruxelas, que conta com a presença do presidente norte-americano, Joe Biden.





O objetivo é intensificar o apoio à Ucrânia, apelar à China para que não fique ao lado de Moscovo e discutir a importância de aumentar os investimentos em defesa.