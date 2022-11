NATO promete "continuar a apoiar militarmente a Ucrânia"

Embora a Ucrânia já tenho feito avanços e "reconquistas importantes" contra a ofensiva russa, Jens Stoltenberg advertiu que não "podemos subestimar a Rússia"."Os mísseis russos continuam a atacar cidades na Ucrânia, civis e infraestruturas criticas", recordou o secretário-geral da NATO, na conferência de imprensa de encerramento do encontro dos chefes da diplomacia.Estes ataques, continuou, estão "a causa imenso sofrimento, à medida que o inverno avança". Por isso, a NATO decidiu que vai continuar a "apoiar militarmente a Ucrânia" e, adicionalmente, aumentar "as defesas aéreas".Nestes dois dias de conversações, os aliados comprometeram-se a dar "contributos adicionais", como o pacote de assistência com ajuda não-militar, fornecendo geradores elétricos para substituir os destruídos nos bombardeamentos russos.Quanto aos desafios na China, Stoltenberg lembrou que os desafios "são globais e temos de os enfrentar em conjunto no âmbito da NATO"."Não vemos a China como adversário", afirmou. "Vamos continuar a desenvolver conversações enquanto for do nosso interesse".