NATO redefine estratégia para a próxima década e vai combater ameaça da China

”, disse Jens Stoltenberg.À nova orientação dos objetivos da aliança ocidental não é alheia a mudança na orientação geopolítica da Casa Branca, que atribui à Ásia um papel central e quer combater a hegemonia da China. “, acrescentou Stoltenberg.O novo Conceito Estratégico da NATO – que vai definir as linhas mestras de atuação para a próxima década - será adotado na cimeira que vai decorrer no próximo verão.As diretivas atuais não fazem qualquer referência à China, mas o documento assinado em Lisboa refere a necessidade de deter a ameaça terrorista e dos grupos extremistas e “”.Elaborado na sequência da retirada das forças norte-americanas e da coligação do Afeganistão, e enquanto a Europa debate a retirada de militares de operações fora do seu território, o documento vai alargar a missão da NATO.”, detalhou.Na entrevista ao, o secretário-geral da NATO nota que a China e a Rússia não podem ser vistas como ameaças separadas, uma vez que “trabalham em conjunto”. Por isso, defende que “temos de lidar “ com as questões de segurança tanto na Ásia-Pacífico como na Europa.Sobre a retirada precipitada do Afeganistão, Stoltenberg refere que foi “” depois de os Estados Unidos terem decidido sair do país. Apesar de os militares europeus conseguirem ficar sem o apoio Americano, os líderes políticos não conseguiriam justificar a sua presença, uma vez que as tropas foram mobilizadas para aquele país na sequência de um ataque aos Estados Unidos. “” e difícil de justificar, considera Jens Stoltenberg.