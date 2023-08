Naufrágio na Tunísia. Cinco migrantes mortos e sete desaparecidos

, uma zona conhecida como ponto de partida para a emigração ilegal para a Europa, confirmou Faouzi Masmoudi, porta-voz do tribunal de Sfax à agência France Presse.

Foram resgatadas 23 pessoas resgatadas. Entre as cinco vítimas mortais, encontra-se “uma criança e duas mulheres”, acrescentou a mesma fonte.

O tribunal de Sfax abriu um inquérito para determinar as causas do acidente, que se deu pouco depois da partida, e as autoridades tunisinas prosseguem as buscas de possíveis sobreviventes., avançou Masmoudi esta segunda-feira.Os migrantes almejam chegar ao ponto mais próximo, que se encontra a menos de 130 quilómetros na ilha de Lampedusa, em Itália.

O cenário de desastre tem-se repetido. Na passada sexta-feira ocorreu outro naufrágio, em Gabès, também uma cidade portuária a 150 quilómetros a sul de Sfax, a apenas 120 metros da costa. Morreu um jovem de 20 anos, de origem tunisina, assim como de um bebé cujos pais foram resgatados, juntamente com mais 11 tunisinos. Outras cinco pessoas continuam desaparecidas.







c/ AFP