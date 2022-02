Navio arde ao largo dos Açores com estragos de mais de 400 milhões de euros

Marcas como Porsche, Audi, Bentley ou Lamborghini estavam no navio quando o mesmo começou a arder ao largo dos Açores. A Marinha Portuguesa conseguiu retirar todos os tripulantes para o aeroporto da Horta mas os estragos continuam a amontoar-se no Felicity Ace.De acordo com especialistas em seguros, estavam no navio bens avaliados em mais de 430 milhões de euros, 400 milhões respeitantes aos carros de luxo. De acordo com a Volkswagen, a marca vai sofrer danos a ultrapassar os 150 milhões de euros, já que a empresa alemã detém as marcas Porsche, Bentley e Lamborghini.“Estes números mostram mais uma vez a precariedade das cadeias de abastecimento”, disse Suki Basi, diretor da Volkswagen. “Este incidente vem numa má altura para os fabricantes de carros, que estão a braços com uma crise nas cadeias de abastecimento de semicondutores, o que resulta em novos atrasos na construção de carros. Um acontecimento destes não vai reforçar a confiança dos consumidores”.A empresa que controla o navio disse que este está estável e que não perde combustível. O capitão do porto do Faial explicou que o fumo que saía do navio era de um incêndio alimentado por baterias de lítio e que era necessário equipamento específico para apagar o fogo.Esta terça-feira, a Marinha Portuguesa divulgou a situação do navio e explicou que o mesmo continua a ser monitorizado, havendo menos fumo a sair da estrutura.“O navio patrulha oceânico NRP Setúbal, da Marinha Portuguesa, permanece no local a acompanhar a situação, como garante da segurança da navegação e vigilância da poluição do meio marinho, monitorizando permanentemente a estabilidade do navio. Até ao momento não foi detetado qualquer foco de poluição no mar. É visível a saída de fumos brancos do navio, que diminuíram consideravelmente”.O Felicity Ace tem dois rebocadores em operações de arrefecimento e na quinta-feira uma equipa de peritos da Força Aérea Portuguesa vai ao navio para analisar tentativas de reboque.O navio saiu do porto de Emden, na Alemanha, local onde a Volswagen tem uma fábrica, e dirigia-se para Rhode Island, nos Estados Unidos.