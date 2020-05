Navio de carga com bandeira portuguesa entregou à polícia Líbia migrantes resgatados

Um navio de carga com bandeira portuguesa resgatou uma centena de migrantes no mar. Os migrantes tinham partido da Líbia. No entanto, depois do resgate, a embarcação acabou por devolver estas pessoas à guarda costeira líbia, algo que contraria a lei internacional de resgate de refugiados no mar. Um caso que está a gerar polémica e que está a ser acompanhado pelo Governo português.