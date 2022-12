Ndambi Guebuza. Filho de ex-presidente de Moçambique condenado a 12 anos de prisão

O tribunal considerou que Ndambi Guebuza influenciou o pai na aprovação do Projecto de Proteção da Zona Económica Exclusiva e recebeu subornos. O filho mais velho do antigo chefe de Estado foi condenado pelos crimes de associação para delinquir, chantagem, tráfico de influência, falsificação, peculato e branqueamento de capitais.



Na sentença lida na tenda da cadeia de máxima segurança em Maputo, o juiz Efigénio Baptista condenou ainda a 12 anos de prisão António Carlos do Rosário, antigo diretor de inteligência económica da secreta moçambicana e ainda o ex-diretor-geral Gregório Leão.



As penas variam de dez a 12 anos, numa sentença que ficou marcada pela absolvição de oito dos 19 arguidos por falta de provas do seu envolvimento no calote.



Por outro lado, o Tribunal considera que, querendo o Ministério Público fazer valer alguns direito de indemnização resultante dos danos causados ao Estado pelas empresas Proindicos, Ematum e MAM, é a estas que se deve demandar e não aos condenados.