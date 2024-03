Negociações retomadas no Cairo. Washington apela a "cessar-fogo imediato" na Faixa de Gaza

, o que está atualmente na mesa das negociações", afirmou Kamala Harris no domingo., numa altura em que a Administração Biden enfrenta pressão crescente para controlar o aliado próximo, enquanto este trava uma guerra com os militantes do Hamas.

Nas últimas horas, os bombardeamentos israelitas visaram Rafah e Khan Younis, no sul, Jabaliya e Nousseirat, no centro, e a cidade de Gaza, nomeadamente o bairro de Zeitoun, no norte, segundo o governo do Hamas e testemunhas.

"O Hamas afirma que quer um cessar-fogo. Bem, há um acordo em cima da mesa. E como já dissemos, o Hamas precisa de concordar com esse acordo", acrescentou Harris. ". E vamos dar alívio imediato ao povo de Gaza".Israel, que não participa nas negociações do Cairo, rejeita estas condições, afirmando que pretende continuar as suas operações militares até que o Hamas, que tomou o poder em Gaza em 2007, seja eliminado. Exige também que o movimento radical forneça uma lista dos reféns ainda detidos em Gaza.", disse Harris. Israel disse no domingo que a sua análise inicial do incidente tinha descoberto que a maioria dos mortos ou feridos tinha morrido numa multidão.

Há semanas que o Egito, o Catar e os Estados Unidos, que atuam como mediadores, tentam obter um acordo de tréguas que permita a libertação dos reféns detidos em Gaza em troca de prisioneiros palestinianos, durante o Ramadão, mês de jejum sagrado para os muçulmanos, que este ano começa a 10 ou 11 de março.

Washington tem insistido que o acordo de cessar-fogo está próximo e tem estado a pressionar para que se estabeleçam tréguas até ao início do Ramadão, daqui a uma semana. No sábado, um funcionário dos EUA afirmou que Israel chegou a acordo sobre um acordo-quadro.Dezenas de reféns detidos por militantes do Hamas seriam libertados em troca de centenas de detidos palestinianos.Harris, que discursou no domingo em frente à ponte Edmund Pettus, em Selma, Alabama, onde as forças estaduais espancaram manifestantes dos direitos civis dos EUA, há quase seis décadas, dirigiu a maior parte dos seus comentários a Israel, no que parece ter sido a repreensão mais incisiva de sempre por parte de um alto dirigente do governo dos EUA relativamente às condições no enclave costeiro.", disse Harris num evento para comemorar o 59.º aniversário do Domingo Sangrento no Alabama."O Governo israelita tem de fazer mais para aumentar significativamente o fluxo de ajuda. Não há desculpas", acrescentou Harris.

Os Estados Unidos levaram a cabo o primeiro lançamento aéreo de ajuda a Gaza no sábado e Harris deverá reunir-se com Benny Gantz, membro do gabinete de guerra israelita, esta segunda-feira, na Casa Branca, onde se espera que transmita uma mensagem igualmente direta.

Kamala Harris descreveu formas específicas de o Governo israelita permitir a entrada de mais ajuda em Gaza. "”.O Hamas, considerado uma organização terrorista por Israel, pelos Estados Unidos e pela União Europeia, exige o regresso das pessoas deslocadas ao norte de Gaza, o aumento da ajuda humanitária, um cessar-fogo definitivo e a retirada militar israelita de Gaza para aceitar um acordo.

Com a guerra a entrar no seu sexto mês, a fome é "quase inevitável", segundo a ONU, para 2,2 milhões dos 2,4 milhões de habitantes deste pequeno e apertado território, que está sob um bloqueio israelita terrestre, aéreo e marítimo desde que o Hamas tomou o poder em 2007.

A comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, principal aliado de Israel, tem apelado repetidamente a uma trégua nesta guerra, que começou a 7 de outubro com um ataque do Hamas em solo israelita que matou pelo menos 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais.

Em represália, Israel prometeu aniquilar o Hamas, lançando uma campanha de bombardeamento intensivo e incessante de Gaza por terra, ar e mar, seguida de uma ofensiva terrestre a 27 de outubro, que causou pelo menos 30.534 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do movimento islamita.





c/agências internacionais