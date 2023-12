Negociações tensas no Congresso dos EUA sobre a ajuda à Ucrânia

A reunião aconteceu depois de um alto funcionário norte-americano ter avisado que Kiev corre o risco de perder a guerra contra a Rússia, se não for aprovada mais ajuda militar dos EUA.O chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, afirmou na terça-feira que"Será difícil manter as mesmas posições”, acrescentou, num discurso proferido no Instituto da Paz dos EUA, em Washington DC.

Os EUA são o maior fornecedor de ajuda militar a Kiev, tendo-se comprometido com dezenas de milhares de milhões de dólares desde a invasão russa em fevereiro de 2022.

, cuja contraofensiva no verão não conseguiu obter os ganhos territoriais esperados e que os combates na linha da frente parecem ter chegado a um impasse prático.A primeira votação processual, agendada para esta quarta-feira, no Congresso, sobre um novo pacote de ajuda militar, humanitário e macroeconómico deverá fracassar.

No final de terça-feira, Biden expressou a sua frustração: “A incapacidade de apoiar a Ucrânia é absolutamente insana. É contrária os interesses dos Estados Unidos. É simplesmente errado”.

um outro de cerca de 14 mil milhões para Israel, um aliado histórico dos Estados Unidos em guerra com o Hamas., a menos que inclua grandes mudanças na política de fronteiras, lançado dúvidas sobre se a ajuda será aprovada este ano.

Os republicanos condicionam a ajuda à Ucrânia a um claro endurecimento da política migratória, para fazer face ao afluxo de imigrantes na fronteira com o México. Algo que, para já, os democratas estão a recusar.





. O que levou os republicanos abandonaram a sala em bloco."Optaram por pôr em causa o financiamento da Ucrânia e vão ter de viver com essa escolha quando Vladimir Putin marchar sobre Kiev e a Europa", criticou o senador democrata Chris Murphy.Na terça-feira, a secretária do Tesouro norte-americana, Janet Yellen, em visita ao México, acrescentou: "Podemos considerar-nos responsáveis pela derrota da Ucrânia se não conseguirmos fornecer-lhe este financiamento"."A Ucrânia ficou simplesmente sem dinheiro", avisou, indicando que tinha falado com membros do Congresso sobre esta "situação desastrosa".



As autoridades ucranianas insistem que precisam de mais armas para evitar que os ataques russos deixem milhões de pessoas sem energia este inverno, como aconteceu no ano passado.

, na ausência de um acordo orçamental com a oposição republicana. Se o Congresso não agir, no final do ano ficaremos sem recursos para entregar mais armas e equipamento à Ucrânia e para fornecer equipamento dosmilitares dos EUA", escreveu a diretora do orçamento da Casa Branca, Shalanda Young.