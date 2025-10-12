Nenhum responsável israelita estará presente na "cimeira de paz"

"Nenhum responsável israelita participará", declarou à France Presse (AFP) Shosh Bedrosian, porta-voz do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Os presidentes do Egito e dos Estados Unidos vão fazer uma "cimeira da paz" na segunda-feira na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh, com a presença de líderes de 20 países, foi anunciado no sábado.

A presidência egípcia, liderada por Abdel Fattah al-Sissi, anunciou que esta cimeira tem como objetivo "pôr fim à guerra na Faixa de Gaza, reforçar os esforços para instaurar a paz e a estabilidade no Médio Oriente e abrir uma nova página de segurança e estabilidade na região".

O anúncio desta cimeira, em que o Hamas também não participará, aconteceu no segundo dia de um cessar-fogo entre Israel e o movimento radical palestiniano Hamas.

O acordo, que constitui a primeira fase do plano de paz de Donald Trump para Gaza, inclui uma trégua, que vigora desde sexta-feira, bem como a libertação de todos os reféns israelitas nas mãos do Hamas (48, de que apenas 20 estarão vivos) em troca da libertação, por Israel, de 1.950 palestinianos e da entrada de mais ajuda humanitária no enclave.

O acordo prevê também uma retirada das de tropas israelitas da Faixa de Gaza.