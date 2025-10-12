EM DIRETO
Dia de eleições Autárquicas, ao minuto

Nenhum responsável israelita estará presente na "cimeira de paz"

por Lusa

Israel não estará representado na "cimeira de paz" que vai decorrer na segunda-feira em Sharm el-Sheikh, no Egito, para formalizar o cessar-fogo entre Israel e o grupo islamita Hamas, avançou hoje fonte oficial israelita.

VER MAIS

"Nenhum responsável israelita participará", declarou à France Presse (AFP) Shosh Bedrosian, porta-voz do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Os presidentes do Egito e dos Estados Unidos vão fazer uma "cimeira da paz" na segunda-feira na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh, com a presença de líderes de 20 países, foi anunciado no sábado.

A presidência egípcia, liderada por Abdel Fattah al-Sissi, anunciou que esta cimeira tem como objetivo "pôr fim à guerra na Faixa de Gaza, reforçar os esforços para instaurar a paz e a estabilidade no Médio Oriente e abrir uma nova página de segurança e estabilidade na região".

O anúncio desta cimeira, em que o Hamas também não participará, aconteceu no segundo dia de um cessar-fogo entre Israel e o movimento radical palestiniano Hamas.

O acordo, que constitui a primeira fase do plano de paz de Donald Trump para Gaza, inclui uma trégua, que vigora desde sexta-feira, bem como a libertação de todos os reféns israelitas nas mãos do Hamas (48, de que apenas 20 estarão vivos) em troca da libertação, por Israel, de 1.950 palestinianos e da entrada de mais ajuda humanitária no enclave.

O acordo prevê também uma retirada das de tropas israelitas da Faixa de Gaza.

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB