Nepal está a monitorizar dois lagos formados após a enxurrada

Uma enorme torrente de rochas, gelo, lama e detritos desceu em cascata pelos rios da cordilheira dos Himalaias após o desabamento, levando também à formação de um lago onde a água continuou a acumular-se e a subir.



A formação de um dos lagos foi registada em imagens aéreas por uma equipa de resgate chinesa na quinta-feira.





As imagens mostraram também outro lago a montante que parecia estar a aumentar de tamanho e tinha uma área de superfície maior do que o primeiro lago, sem qualquer saída visível na manhã de sexta-feira, o que significa que a pressão da água ainda pode estar a aumentar ali.

O risco de inundação vai manter-se até que os dois lagos estejam completamente secos, acrescentou a autoridade, uma vez que um dos lagos começou a transbordar na sexta-feira., provocando inundações que arrasaram casas e destruíram pontes.As imagens de quinta-feira mostraram grandes quantidades de água castanha a acumular-se numa bacia. Na sexta-feira, a água estava a drenar deste lago, de acordo com novas imagens de satélite.r, antes de transbordar para o rio Lhende Khola e depois para o rio Trishuli, disseram autoridades e testemunhas no Nepal.s. O risco de rutura do lago levou todas as equipas e veículos de resgate chineses a retirarem também para o lado chinês e a permanecerem numa zona segura, informou a emissora estatal CCTV.O Nepal planeia instalar câmaras e sensores a jusante, incluindo perto da cidade fronteiriça de Timure, e está a avaliar opções de implantação por helicóptero, afirmou.