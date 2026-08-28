Mundo
Nepal está a monitorizar dois lagos formados após a enxurrada
O Nepal está a monitorizar dois lagos a montante da área inundada onde centenas de pessoas morreram na quarta-feira, disse um responsável da Agência Nepalesa de Gestão de Desastres.
O risco de inundação vai manter-se até que os dois lagos estejam completamente secos, acrescentou a autoridade, uma vez que um dos lagos começou a transbordar na sexta-feira.
Imagens de satélite mostraram os dois lagos junto ao local onde se acredita que o colapso de um glaciar tenha empurrado rochas, gelo, lama e detritos para os rios na quarta-feira, provocando inundações que arrasaram casas e destruíram pontes.
A formação de um dos lagos foi registada em imagens aéreas por uma equipa de resgate chinesa na quinta-feira.
As imagens de quinta-feira mostraram grandes quantidades de água castanha a acumular-se numa bacia. Na sexta-feira, a água estava a drenar deste lago, de acordo com novas imagens de satélite.
As imagens mostraram também outro lago a montante que parecia estar a aumentar de tamanho e tinha uma área de superfície maior do que o primeiro lago, sem qualquer saída visível na manhã de sexta-feira, o que significa que a pressão da água ainda pode estar a aumentar ali.
Esta sexta-feira, o reservatório do lago tinha ultrapassado os 2,5 milhões de metros cúbicos de água, um aumento em relação aos 1,5 a 2 milhões de metros cúbicos estimados no dia anterior, antes de transbordar para o rio Lhende Khola e depois para o rio Trishuli, disseram autoridades e testemunhas no Nepal.
O transbordamento provocou o pânico e os alertas das autoridades nepalesas, levando à suspensão das operações de resgate durante cerca de três horas. O risco de rutura do lago levou todas as equipas e veículos de resgate chineses a retirarem também para o lado chinês e a permanecerem numa zona segura, informou a emissora estatal CCTV.
As autoridades nepalesas estão a utilizar imagens de satélite para monitorizar as condições, embora a monitorização seja limitada pela disponibilidade de imagens, disse o responsável nepalês.
O Nepal planeia instalar câmaras e sensores a jusante, incluindo perto da cidade fronteiriça de Timure, e está a avaliar opções de implantação por helicóptero, afirmou.
Imagens de satélite mostraram os dois lagos junto ao local onde se acredita que o colapso de um glaciar tenha empurrado rochas, gelo, lama e detritos para os rios na quarta-feira, provocando inundações que arrasaram casas e destruíram pontes.
Uma enorme torrente de rochas, gelo, lama e detritos desceu em cascata pelos rios da cordilheira dos Himalaias após o desabamento, levando também à formação de um lago onde a água continuou a acumular-se e a subir.
A formação de um dos lagos foi registada em imagens aéreas por uma equipa de resgate chinesa na quinta-feira.
As imagens de quinta-feira mostraram grandes quantidades de água castanha a acumular-se numa bacia. Na sexta-feira, a água estava a drenar deste lago, de acordo com novas imagens de satélite.
As imagens mostraram também outro lago a montante que parecia estar a aumentar de tamanho e tinha uma área de superfície maior do que o primeiro lago, sem qualquer saída visível na manhã de sexta-feira, o que significa que a pressão da água ainda pode estar a aumentar ali.
Esta sexta-feira, o reservatório do lago tinha ultrapassado os 2,5 milhões de metros cúbicos de água, um aumento em relação aos 1,5 a 2 milhões de metros cúbicos estimados no dia anterior, antes de transbordar para o rio Lhende Khola e depois para o rio Trishuli, disseram autoridades e testemunhas no Nepal.
O transbordamento provocou o pânico e os alertas das autoridades nepalesas, levando à suspensão das operações de resgate durante cerca de três horas. O risco de rutura do lago levou todas as equipas e veículos de resgate chineses a retirarem também para o lado chinês e a permanecerem numa zona segura, informou a emissora estatal CCTV.
As autoridades nepalesas estão a utilizar imagens de satélite para monitorizar as condições, embora a monitorização seja limitada pela disponibilidade de imagens, disse o responsável nepalês.
O Nepal planeia instalar câmaras e sensores a jusante, incluindo perto da cidade fronteiriça de Timure, e está a avaliar opções de implantação por helicóptero, afirmou.
Tópicos